Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Круизный лайнер «Нотика» зайдет в Архангельск

5 июля 12:30 Общество Туризм Архангельск Международные связи

Иностранным туристам покажут музеи столицы Поморья и предложат мастер-классы по плетению из бересты.

В регионе гостит очередной круизный лайнер «Нотика». Это уже его третий визит в Архангельскую область.

В 2017 году он доставил около 600 туристов из разных стран мира. Пассажиры судна уже побывали на Соловецких островах, и завтра, 5 июля, «Нотика» зайдет в морской порт Архангельск.

В столице Поморья туристы посетят Архангельские Гостиные дворы, Северный морской музей, усадебный дом Е. Плотниковой, музей изобразительных искусств и музей деревянного зодчества «Малые Корелы». Также запланированы пешеходные прогулки по пр. Чумбарова-Лучинского. Кроме того, гостям региона предложат мастер-классы по плетению из бересты. 

Министерство культуры Архангельской области

Культура

5 июля

Круиз­ный лай­нер «Ноти­ка» зай­дет в Архан­гельск

3 июля

Поморье вклю­ча­ет­ся в феде­раль­ный про­ект «Ска­зоч­ная Россия»

30 июня

Веро­ника Яни­чек: «Севе­ряне стали чаще посещать учрежде­ния культуры»

30 июня

Помор­ские отелье­ры изу­чили стан­дарты гос­тин­ич­ной звёзд­но­сти

30 июня

«Вой­на и мифы»: рабо­та уни­каль­ной бес­плат­ной выставки про­длена до 9 июля

27 июня

Свой дом у Пле­сец­кой биб­ли­оте­ки дол­жен появиться до конца этого года

26 июня

Дос­тупно инвали­дам – ком­фортно всем

24 июня

В Крас­ноб­ор­ске идут «Сме­тан­ин­ские встречи»

22 июня

Архан­гель­ский крае­вед­чес­кий музей поделит­ся опы­том соз­да­ния дос­туп­ной среды

22 июня

Гос­тиные дворы стали собст­вен­ностью Архан­гель­ской области

21 июня

Завер­ша­ет­ся приём заявок на регио­наль­ный этап все­рос­сийско­го кон­курса «Луч­ший по про­фес­сии в индуст­рии туризма»

20 июня

В Поморье появил­ся новый тур­марш­рут

16 июня

В пра­витель­стве регио­на про­шло сове­ща­ние по воп­ро­сам безо­пас­ности гостиниц

15 июня

Дет­ский куколь­ный театр из Архан­гель­ска побе­дил на меж­дуна­род­ном фестивале

14 июня

Выставка «Вой­на и мифы» в Архан­гель­ске будет рабо­тать ещё две недели

13 июня

В подарок к юби­лею: изданы уни­каль­ные книги об исто­рии Архан­гель­ской области

13 июня

Поморью необ­ходи­мы новые музеи и пере­движные клубы

9 июня

Соль­выче­годск вхо­дит в Топ-10 малых горо­дов Рос­сии, попул­яр­ных у туристов

9 июня

Социаль­ный туризм: осо­бен­ные экску­рсан­ты – осо­бен­ное отношение

Похожие новости

5 июля Культура

Круиз­ный лай­нер «Ноти­ка» зай­дет в Архан­гельск

3 июля Культура

Поморье вклю­ча­ет­ся в феде­раль­ный про­ект «Ска­зоч­ная Россия»

30 июня Культура

Помор­ские отелье­ры изу­чили стан­дарты гос­тин­ич­ной звёзд­но­сти

24 июня Культура

В Крас­ноб­ор­ске идут «Сме­тан­ин­ские встречи»

21 июня Культура

Завер­ша­ет­ся приём заявок на регио­наль­ный этап все­рос­сийско­го кон­курса «Луч­ший по про­фес­сии в индуст­рии туризма»

20 июня Культура

В Поморье появил­ся новый тур­марш­рут

16 июня Культура

В пра­витель­стве регио­на про­шло сове­ща­ние по воп­ро­сам безо­пас­ности гостиниц

9 июня Культура

Соль­выче­годск вхо­дит в Топ-10 малых горо­дов Рос­сии, попул­яр­ных у туристов

9 июня Культура

Япон­ский лек­тор поделит­ся опы­том раз­ви­тия туризма

6 июня Культура

Индуст­рия гос­тепри­имства Поморья отмече­на наградами

5 июня Культура

Архан­гель­ские музеи и тур­бизн­ес: в конст­рук­тивн­ом диалоге

29 мая Культура

Про­фес­си­она­лов турин­дуст­рии приг­лаша­ют к учас­тию в конкурсе

26 мая Культура

Веро­ника Яни­чек: «Пом­орье стало гос­тепри­им­ной пло­щад­кой для масш­та­бных меро­прия­тий»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия