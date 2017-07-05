Круизный лайнер «Нотика» зайдет в Архангельск

Иностранным туристам покажут музеи столицы Поморья и предложат мастер-классы по плетению из бересты.

В регионе гостит очередной круизный лайнер «Нотика». Это уже его третий визит в Архангельскую область.

В 2017 году он доставил около 600 туристов из разных стран мира. Пассажиры судна уже побывали на Соловецких островах, и завтра, 5 июля, «Нотика» зайдет в морской порт Архангельск.

В столице Поморья туристы посетят Архангельские Гостиные дворы, Северный морской музей, усадебный дом Е. Плотниковой, музей изобразительных искусств и музей деревянного зодчества «Малые Корелы». Также запланированы пешеходные прогулки по пр. Чумбарова-Лучинского. Кроме того, гостям региона предложат мастер-классы по плетению из бересты.

Министерство культуры Архангельской области