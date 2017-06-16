В Архангельской области стартовал конкурс студенческих работ в честь Бориса Розинга

Конкурс ориентирован на студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования Архангельской области и проводится в честь изобретателя телевидения Бориса Розинга.



– Изобретение Розинга – это неоспоримый приоритет России, а сам Борис Львович – её гордость. Очень важно хранить память об этом, несомненно, великом человеке, который совершил революционное открытие в науке и технике, дав толчок стремительному развитию телевидения во всём мире, – Организаторами конкурса выступили министерство связи и информационных технологий Архангельской области, филиал ПАО «Ростелеком», Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем САФУ и Архангельский колледж телекоммуникаций.отметил министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев.



Проекты на конкурс принимаются по трем номинациям:

разработка мобильного приложения «Телевизионное вещание в Архангельской области;



виртуальная экскурсия (виртуальный тур, видеоролик) по памятным местам, связанным с именем изобретателя телевидения;



проект, посвящённый Борису Розингу.



Регистрация участников конкурса производится с 15 июня 2017 года до 15 июля 2017 года Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму регистрации участника, размещенную в группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте».

Торжественное награждение победителей состоится в сентябре 2017 года в рамках празднования 80-летия Архангельской области.

По планам организаторов, конкурс станет ежегодным.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области