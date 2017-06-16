В Архангельской области стартовал конкурс студенческих работ в честь Бориса Розинга

Конкурс ориентирован на студентов образовательных организаций
высшего и среднего профессионального образования Архангельской области и
проводится в честь изобретателя телевидения Бориса Розинга.
– Изобретение Розинга – это неоспоримый приоритет России, а сам
Борис Львович – её гордость. Очень важно хранить память об этом, несомненно, великом
человеке, который совершил революционное открытие в науке и технике, дав толчок
стремительному развитию телевидения во всём мире, – Организаторами конкурса выступили министерство связи и информационных технологий Архангельской области, филиал ПАО «Ростелеком», Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем САФУ и Архангельский колледж телекоммуникаций.отметил министр связи и информационных
технологий Архангельской области Николай Родичев.
Проекты на конкурс принимаются по трем номинациям:
Регистрация участников конкурса производится с 15 июня 2017 года до 15 июля 2017 года Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму регистрации участника, размещенную в группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте».
Торжественное награждение победителей состоится в сентябре 2017 года в рамках празднования 80-летия Архангельской области.
По планам организаторов, конкурс станет ежегодным.