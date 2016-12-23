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В Архангельской области растет число школьных туров

23 декабря 15:40 Культура Туризм

Региональный совет по развитию детского и юношеского туризма подвёл итоги года.  

Комплекс мер по развитию детско-юношеского туризма разработан и реализуется в Архангельской области с 2014 года.

В своём докладе заместитель министра культуры Архангельской области по развитию туризма Светлана Зеновская отметила, что особое внимание регион уделяет направлениям, обозначенным в федеральной программе развития детских экскурсий и туристских маршрутов.

В 2016 году продолжена реализация региональной программы «Увлекательное путешествие по Архангельской области» для учащихся 1–11 классов. В занятиях по краеведению принимают участие более 27 тысяч школьников из 215 школ региона. 

Ещё одной площадкой для апробации турпрограмм для молодёжи с включением интерактивных экскурсий и акцентом на образовательный компонент в 2016 году стал Вельский район. 

На базе регионального туристско-информационного центра (ТИЦ) регулярно проводятся уроки и лекции по географии и краеведению Архангельской области для школьников и студентов. 

Впервые в 2016 году разработаны и опубликованы на областном турпортале электронные каталоги каникулярных туров и экскурсий для школьников. 

В рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013–2020 годы)» на канале ГТРК «Поморье» вышла серия телепрограмм «И тут, и там», в том числе о турбрендах региона. 

За последние пять лет сумма субсидий муниципальным образованиям из областного бюджета на проекты детского туризма составила около 3,5 млн рублей. За 9 месяцев 2016 года в организованных турпоездках по региону побывали более 25 тысяч детей и подростков. 

— Через путешествия и познание своей области мы прививаем подрастающему поколению уважение к родному краю. От этого зависит, какого гражданина и патриота своей страны мы воспитаем завтра, – резюмировала министр культуры Архангельской области Вероника Яничек.

Министерство культуры Архангельской области

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