В Архангельской области растет число школьных туров

Региональный совет по развитию детского и юношеского туризма подвёл итоги года.

Комплекс мер по развитию детско-юношеского туризма разработан и реализуется в Архангельской области с 2014 года.

В своём докладе заместитель министра культуры Архангельской области по развитию туризма Светлана Зеновская отметила, что особое внимание регион уделяет направлениям, обозначенным в федеральной программе развития детских экскурсий и туристских маршрутов.

В 2016 году продолжена реализация региональной программы «Увлекательное путешествие по Архангельской области» для учащихся 1–11 классов. В занятиях по краеведению принимают участие более 27 тысяч школьников из 215 школ региона.

Ещё одной площадкой для апробации турпрограмм для молодёжи с включением интерактивных экскурсий и акцентом на образовательный компонент в 2016 году стал Вельский район.

На базе регионального туристско-информационного центра (ТИЦ) регулярно проводятся уроки и лекции по географии и краеведению Архангельской области для школьников и студентов.

Впервые в 2016 году разработаны и опубликованы на областном турпортале электронные каталоги каникулярных туров и экскурсий для школьников.

В рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013–2020 годы)» на канале ГТРК «Поморье» вышла серия телепрограмм «И тут, и там», в том числе о турбрендах региона.

За последние пять лет сумма субсидий муниципальным образованиям из областного бюджета на проекты детского туризма составила около 3,5 млн рублей. За 9 месяцев 2016 года в организованных турпоездках по региону побывали более 25 тысяч детей и подростков.

— Через путешествия и познание своей области мы прививаем подрастающему поколению уважение к родному краю. От этого зависит, какого гражданина и патриота своей страны мы воспитаем завтра, – резюмировала министр культуры Архангельской области Вероника Яничек.

Министерство культуры Архангельской области