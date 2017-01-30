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Поморье готовится к первому региональному чемпионату WorldSkills Russia

30 января 10:40 Инновации
Дарина Зарубина представит Архангельский торгово-экономический колледж в компетенции «Парикмахерское искусство»
Дарина Зарубина представит Архангельский торгово-экономический колледж в компетенции «Парикмахерское искусство»

14 февраля в Архангельске стартует первый в истории региона чемпионат WorldSkills Russia «Молодые профессионалы Поморья». В завершающую стадию вошли практические сборы у студентов техникумов и колледжей, которые примут участие в этом турнире.

Вот уже второй месяц в ежедневном режиме проходят дополнительные занятия у представительниц Архангельского торгово-экономического колледжа, которым предстоят выступления в компетенции «Парикмахерское искусство». Сразу две студентки будут представлять учебное заведение в этой номинации.

— Мы отрабатываем нюансы выполнения причёски коммерческой, женской авангардной стрижки с окрашиванием, классической мужской стрижки с укладкой и женской салонной стрижки, – рассказала преподаватель Архангельского торгово-экономического колледжа Марина Одоева.

Парикмахерское искусство – одна из пяти компетенций, соревнования по которым пройдут в рамках регионального чемпионата WorldSkills. Также в борьбу вступят студенты, которые изучают основы электромонтажа, малярных и декоративных работ, плотницкого дела, преподавания в младших классах.

Напомним, WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. На сегодня в этом движении участвуют 77 субъектов страны, среди которых и Архангельская область.

Организацию и проведение регионального чемпионата курирует специальный оргкомитет, который создан в правительстве Поморья под председательством губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

— Площадкой для проведения практических соревнований выбран областной Дом молодёжи. Уже закуплено всё необходимое оборудование, которое соответствует мировым стандартам. Чемпионат рабочих профессий – это абсолютно открытый турнир, на который мы приглашаем школьников региона, – отметил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Министерство образования и науки Архангельской области

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