Предпринимателям рассказали об особенностях ведения бизнеса в пищевой отрасли

В рамках деловой программы Маргаритинской ярмарки в Архангельске состоялся семинар «Сертификация и лицензирование деятельности».

Специалист по системе менеджмента качества ООО «Архангельск-Сертификация» Евгения Ковригина рассказала аудитории о последних изменениях в законодательстве и подчеркнула, что сегодня особое внимание уделяется безопасности сырья и производимого продукта.

Участники семинара узнали о мерах, направленных на выявление и управление опасными факторами производства.

— Такой анализ рисков важен для получения декларации о праве производства продукта. Благодаря концепции, выработанной каждым производителем индивидуально, легче избежать нарушения норм законодательства, – пояснила эксперт.

Среди основных проблем, которые выделила Евгения Ковригина – это нехватка специалистов-технологов, которые осуществляли бы контроль качества на предприятиях, производящих пищевую продукцию.

Обсудили на семинаре и требования санитарного законодательства. Одно из нововведений – это проведение контрольных закупок. По их результатам орган госнадзора составляет акт, его подписывают свидетели, должностное лицо и предприниматель. Результаты вносятся в единый реестр проверок.

Ещё одна лекция была посвящена вопросам лицензирования образовательной деятельности. Спикером выступила начальник отдела лицензирования и аккредитации управления мониторинга и прогнозирования САФУ имени М.В. Ломоносова Елена Аксеновская. Участники семинара узнали, на основании чего они могут получить отказ в выдаче, приостановлении, переоформлении и аннулировании лицензии.

Пресс-служба Корпорации развития Архангельской области