Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Эксперты Центра стратегических разработок во главе с Алексеем Кудриным оценят стратегию развития Поморья

19 июня 19:57 Экономика

Оценить наработки по формированию новой стратегии развития Архангельской области – c таким предложением обратился к заместителю председателя Экономического совета при Президенте России, председателю совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексею Кудрину губернатор Игорь Орлов.

Встреча прошла в рамках рабочей поездки Алексея Кудрина в Архангельск в качестве председателя попечительского совета Северного (Арктического) федерального университета.

Глава региона рассказал о том, что уже подготовлен ряд базовых документов по различным направлениям развития – от привлечения инвестиций до транспортной составляющей, которые лягут в основу обновлённой стратегии. Игорь Орлов предложил совместно с ЦСР провести экспертную оценку наработок перед формированием итогового документа. Алексей Кудрин поддержал эту инициативу.

Напомним, Центр стратегических разработок представляет собой объединение экспертов, задача которого – предложить оптимальную программу действий для обеспечения устойчивого долгосрочного развития страны.

Привлекая представителей различных отраслей и регионов страны, ЦСР формирует повестку дня рабочей группы Экономического совета при Президенте России по направлению «Приоритеты структурных реформ и устойчивый экономический рост». Алексей Кудрин, который является заместителем председателя Экономического совета при Президенте России, возглавляет эту рабочую группу.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Губернатор

19 июня

Экспе­рты Цен­тра стра­те­ги­чес­ких раз­рабо­ток во главе с Алек­се­ем Куд­риным оце­нят стра­те­гию раз­ви­тия Поморья

19 июня

Более 12 тысяч обраще­ний поступи­ло регио­наль­ному упол­номо­чен­ному по пра­вам чело­века в про­шлом году

19 июня

Совет Феде­ра­ции своим постан­ов­лени­ем под­дер­жал пред­ложе­ния региона

19 июня

Игорь Орлов: «Безо­пас­ность жите­лей в сезон лес­ных пожа­ров – на осо­бый кон­троль!»

19 июня

Игорь Орлов: «Рас­шире­ние авиа­марш­ру­тной сети – прио­рит­ет­ная задача»

16 июня

Игорь Орлов обсу­дил с экспе­ртами дета­ли дет­ской оздо­ро­ви­тель­ной кам­пан­ии-2017

16 июня

Обраще­ние с отхода­ми: в мин­леспро­ме Поморья соз­да­дут спе­циаль­ный отдел

15 июня

Бой­цовки снова в деле

15 июня

Борь­ба с лес­ными пожара­ми: бес­пил­от­ник «уви­дит» не толь­ко оча­ги, но и нару­шите­лей

14 июня

4,7 мил­ли­ар­да руб­лей наме­рен вло­жить «Газ­пром» в гази­фика­цию Архан­гель­ской области

14 июня

Игорь Орлов при­нял учас­тие в рабо­те Пре­зи­диу­ма Пар­ламе­нтс­кой Ассо­ци­ации Севе­ро-Запа­да

12 июня

Стать граж­дани­ном – в День России!

12 июня

Меж­дуна­род­ный тур­нир «Сог­ла­сие» объе­ди­нил жите­лей Поморья в День России

12 июня

День Рос­сии в Архан­гель­ске начал­ся с воз­ложе­ния цве­тов к Веч­ному Огню

12 июня

Игорь Орлов поздра­вил севе­рян с Днём России

12 июня

Игорь Орлов про­вёл тра­дици­он­ную встре­чу с «район­ками»

10 июня

К 100-ле­тию Кот­ласа в горо­де откры­ты эко­парк и теат­раль­ный сквер

10 июня

Игорь Орлов: «В пла­нах – построить в Кот­ласе не толь­ко шко­лу, но и ещё один детсад»

10 июня

В Кот­ласе откры­лся уни­каль­ный меди­цин­ский центр

Похожие новости

19 июня Губернатор

Экспе­рты Цен­тра стра­те­ги­чес­ких раз­рабо­ток во главе с Алек­се­ем Куд­риным оце­нят стра­те­гию раз­ви­тия Поморья

16 июня Экономика

В соот­ветст­вии с Послани­ем Пре­зи­ден­та: ВПК нара­щива­ет выпуск граж­данс­кой продукции

16 июня Экономика

В Поморье появил­ся годо­вой план рабо­ты по улуч­ше­нию биз­нес-сре­ды региона

16 июня Экономика

Управля­ющая коман­да Новод­винска завое­вала Гран-при Фонда раз­ви­тия моно­горо­дов

15 июня Экономика

Предс­та­ви­те­ли биз­неса и влас­ти обсуди­ли измене­ния в закон о вве­де­нии нало­га на иму­щес­тво органи­за­ций

14 июня Экономика

Предп­ри­ни­ма­те­лей регио­на приг­лаша­ют бес­платно при­нять учас­тие во все­рос­сийск­их и меж­дуна­род­ных выставк­ах-яр­марк­ах

14 июня Губернатор

4,7 мил­ли­ар­да руб­лей наме­рен вло­жить «Газ­пром» в гази­фика­цию Архан­гель­ской области

14 июня Общество

Неде­ля рос­сийско­го рит­ей­ла: борь­ба с «неле­гала­ми» и под­дер­жка доб­росо­вест­но­го бизнеса

14 июня Экономика

«Рос­сийс­кое село»: в цен­тре вни­ма­ния – соз­да­ние ком­фортных усло­вий для жизни сельчан

13 июня Районы

В Архан­гель­ской области завер­ша­ет­ся посев­ная кампания

13 июня Экономика

Про­ек­ты измене­ний в феде­раль­ное законо­датель­ство о кадас­тре вынесе­ны на пуб­лич­ное обсужде­ние

13 июня Экономика

Эксперт: каж­дый из моно­горо­дов Архан­гель­ской области имеет потен­ци­ал для развития

11 июня Экономика

Ини­ци­ати­вы Ивана Куляв­цева под­дер­жали губер­на­тор и главы муни­ципа­ли­те­тов

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия