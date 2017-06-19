Эксперты Центра стратегических разработок во главе с Алексеем Кудриным оценят стратегию развития Поморья

Оценить наработки по формированию новой стратегии развития Архангельской области – c таким предложением обратился к заместителю председателя Экономического совета при Президенте России, председателю совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексею Кудрину губернатор Игорь Орлов.

Встреча прошла в рамках рабочей поездки Алексея Кудрина в Архангельск в качестве председателя попечительского совета Северного (Арктического) федерального университета.

Глава региона рассказал о том, что уже подготовлен ряд базовых документов по различным направлениям развития – от привлечения инвестиций до транспортной составляющей, которые лягут в основу обновлённой стратегии. Игорь Орлов предложил совместно с ЦСР провести экспертную оценку наработок перед формированием итогового документа. Алексей Кудрин поддержал эту инициативу.

Напомним, Центр стратегических разработок представляет собой объединение экспертов, задача которого – предложить оптимальную программу действий для обеспечения устойчивого долгосрочного развития страны.

Привлекая представителей различных отраслей и регионов страны, ЦСР формирует повестку дня рабочей группы Экономического совета при Президенте России по направлению «Приоритеты структурных реформ и устойчивый экономический рост». Алексей Кудрин, который является заместителем председателя Экономического совета при Президенте России, возглавляет эту рабочую группу.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области