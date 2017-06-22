Дата памяти, скорби и героизма: В Архангельске зажгли свечи памяти

В рамках всероссийской акции «Свеча памяти», были зажжены поминальные свечи, выложенные в виде цифры «1418»

Ровно в четыре часа утра на площади Мира у Вечного огня в Архангельске вспомнили павших за Победу.

На митинг, посвящённый Дню памяти и скорби, собрались ветераны, первые лица области и города, депутаты, поисковики, молодёжь.

В рамках всероссийской акции «Свеча памяти», были зажжены поминальные свечи, выложенные в виде цифры «1418» – столько дней длилась Великая Отечественная война.

Заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области назначен Иван Дементьев отметил:

«22 июня – это дата памяти, скорби и героизма, которую чтит каждая семья. Уже традиционно на протяжении многих лет Архангельская область присоединяется к всероссийской акции «Свеча памяти». Эта акция имеет большое значение для всех соотечественников. Её значимость не угасает и наполняется новым смыслом. Наша задача – через такие мероприятия развивать у подрастающего поколения гражданственность и патриотизм».

В завершение памятного мероприятия юнармейцы возложили к монументу Победы цветы.

Добавим, к всероссийской акции присоединились все муниципальные образования области. Координатором акции выступил региональный центр «Патриот».

На этом памятные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби не заканчиваются. В 12:00 часов в Архангельске к акции присоединятся студенты СГМУ.

Жители деревни Анашкино Холмогорского района станут участниками проекта «Дом со звездой». На деревенских домах в этот день «зажгутся» более 20 красных звезд.

ГАУ Архангельской области «Патриот»