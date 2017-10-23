Как это было: участники фестиваля молодёжи и студентов расскажут о своих впечатлениях

26 октября 2017 года в 14:00 в областном Доме молодёжи по адресу Шубина, 9 (тренинг-зал № 1) состоится пресс-конференция, посвящённая участию делегации Архангельской области в XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи.

Своими впечатлениями поделятся начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв, авторы арт-объекта «Птица счастья» Илья Кузубов и Александр Менухов, участники и волонтёры фестиваля.

Напомним, XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов собрал в Сочи более 20 000 молодых людей из 180 стран мира. Участниками этого масштабного события стали 219 человек из Архангельской области.

Подтвердить свое участие в пресс-конференции представители СМИ могут по электронной почте: press@dmao.ru. В письме в свободной форме необходимо указать ФИО участника и название издания.



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