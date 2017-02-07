Продолжается регистрация участников на XII Поморский строительный форум

XII Поморский строительный форум откроется 2 марта пленарным заседанием «Строительная отрасль Архангельской области: итоги 2016 года и перспективы развития».

В нём примут участие представители профильных министерств Архангельской области и других регионов; главы муниципальных образований и руководители компаний строительного рынка региона.

— Строительный форум – это профессиональная площадка для налаживания прямых контактов между всеми представителями отрасли: органами исполнительной власти, подрядчиками, производителями материалов и техники и потребителями, – заявил министр строительства и архитектуры Архангельской области Михаил Яковлев. – Для бизнеса это возможность найти деловых партнёров, обменяться контактами, поделиться опытом и услышать разъяснения законодательных нововведений.

Форум станет не только площадкой для обмена опытом, но и даст возможность узнать мнение самих участников рынка о проблемах, мешающих развитию отрасли и мерах, необходимых для улучшения ситуации.

Зарегистрироваться в качестве участника XII Поморского строительного форума можно здесь.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»