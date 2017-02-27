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18,5 млн рублей выделено на поддержку культуры Поморья из федеральной казны

27 февраля 10:45 Районы

Министерство культуры РФ и профильное региональное ведомство заключили соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на поддержку культуры в Поморье.

Для этого специалисты областного минкульта провели в сжатые сроки серьёзную работу. Был объявлен конкурс на предоставление субсидий бюджетам МО на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, направлена заявка, подготовлены необходимые документы, заключены соответствующие соглашения.

Федеральные субсидии распределят по муниципалитетам Поморья.

Поддержку в размере 50 тысяч рублей получат 10 лучших работников из восьми районов области. По 100 тысяч рублей направят в семь учреждений культуры из Верхнетоемского, Вилегодского, Красноборского, Ленского, Онежского и Холмогорского районов. 

— В рамках субсидии будут подключены к Интернету 10 библиотек из Плесецкого, Приморского и Онежского районов, – рассказал министр культуры Архангельской области Вероника Яничек. – На модернизацию материально-технической базы и ремонт культурно-досуговых учреждений в малых городах или сельской местности выделено около 8 миллионов рублей. Поддержку получат 21 учреждение культуры. 

Кроме того, Котласскому и Северодвинскому драмтеатрам выделено в общей сумме 8,6 млн рублей.

Министерство культуры Архангельской области

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