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Режим работы больниц и поликлиник Архангельска в праздничные дни

28 декабря 11:45 Архангельск

C 1 по 8 января учреждения здравоохранения Архангельска будут работать по особому графику.

Архангельская городская детская поликлиника

  • 1, 7 января – нерабочие праздничные дни;
  • 2, 3, 4, 5, 6 января – прием педиатра: с 9:00 до 14:00 (пр. Приорова, 6). Прием вызовов на дом: с 8:30 до 12:00 (тел. 64-63-36);
  • 8 января – выходной день.

Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич

  • 31 декабря – выходной день при пятидневной рабочей неделе;
  • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января – нерабочие праздничные дни.

Архангельская городская клиническая больница № 4

Поликлинические отделения:

  • 1, 7 января – праздничные дни; 8 января – выходной день;
  • 2, 3, 4, 5, 6 января – режим работы по графику субботы с организацией приемов и обслуживания вызовов на дому участковыми врачами, приемов врачей хирургов, акушеров-гинекологов, работой процедурных и перевязочных кабинетов, при необходимости с привлечением узких специалистов.

Диагностические отделения:

  • лаборатория – 3, 4, 5, 6 января (врач-лаборант – 3 и 5 января);
  • отделение функциональной диагностики и УЗИ – 3 и 5 января;
  • отделение лучевой диагностики – 3 и 5 января; в поликлинике №2 – 4 января;
  • эндоскопические отделение – 5 января;
  • физиотерапевтическое отделение – 2, 3, 4, 5, 6 января;
  • женская консультация – 3 и 6 января;
  • ЦСО – 3, 5, 6 января.

Режим работы круглосуточного стационара: 3 и 6 января с 9:00 до 16:00, остальные дни – дежурный врач.

Архангельская городская клиническая больница № 6

  • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января – праздничные дни.

Поликлинические отделения:

  • 3, 5, 6 января – режим работы по субботе: прием участковых терапевтов, обслуживание вызовов на дому.

Архангельская городская клиническая больница № 7

  • 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января – праздничные и выходные дни;
  • 3 и 6 января – режим работы по графику субботы с организацией приемов участковыми педиатрами, участковыми терапевтами, с организацией оказания неотложной медицинской помощи в амбулаторных условиях.

Архангельская городская клиническая поликлиника № 1

  • 1 января – праздничный нерабочий день;
  • 2 января – прием врача-терапевта участкового с 9:00 до 17:00, вызов врача на дом с 9:00 до 12:00;
  • 3 января – прием врача-терапевта участкового с 9:00 до 17:00, вызов врача на дом с 9:00 до 12:00; прием врача общей практики о. Кего с 9:00 до 15:00;
  • 4 января – прием врача-терапевта участкового с 9:00 до 17:00. Вызов врача на дом с 9:00 до 12:00; прием хирурга и перевязочных кабинетов с 9:00 до 15:00; прием гинеколога с 9:00 до 15:00. Работа кабинетов функциональной диагностики, кабинета флюорографии, лаборатории, кабинета выписки больничных листов, кабинета врачебной комиссии с 9:00 до 15:00;
  • 5 января – прием врача-терапевта участкового с 9:00 до 17:00, вызов врача на дом с 9:00 до 12:00;
  • 6 января – прием врача-терапевта участкового с 9:00 до 17:00, вызов врача на дом с 9:00 до 12:00, прием врача общей практики о. Кего с 9:00 до 15:00;
  • 7 января – праздничный нерабочий день;
  • 8 января – прием врача-терапевта участкового с 9:00 до 17:00.

Архангельская городская клиническая поликлиника № 2

  • 1, 2, 7, 8 января – праздничные дни;
  • 3, 4, 5, 6 января – режим работы по графику субботы с 9:00 до 15:00 с организацией приемов и обслуживания вызовов на дому участковыми педиатрами, терапевтами, приемов врачей-хирургов, работы процедурных и перевязочных кабинетов, с организацией оказания неотложной медицинской помощи в амбулаторных условиях.

Архангельская областная клиническая больница

  • 1 – 8 января – нерабочие праздничные дни.

Архангельская клиническая офтальмологическая больница

  • Консультативно-диагностическая поликлиника, офтальмологический дневной стационар, Центр амбулаторной хирургии  – нерабочие дни с 1 по 8 января;
  • Центр зрения – рабочие дни 4 и 6 января с 9:00 до 15:00;
  • cтационар круглосуточного пребывания – в режиме непрерывного действия;
  • плановая выписка больных – 6 января.

Архангельский клинический родильный дом имени К.Н. Самойловой

Женская консультация будет работать 2, 4 и 6 января с 9:00 до 14:00, стационар – в обычном режиме.

Приём передач:

  • 31 декабря с 11:00 до 16:00;
  • c 1 по 8 января – с 11:00 до 15:00;
  • 9 января – выходной день.

Архангельская детская стоматологическая поликлиника

  • 31 декабря – с 9:00 до 14:00;
  • 1, 2 и 7 января – праздничные нерабочие дни;
  • 4 и 6 января – выходные дни;
  • 3, 5 и 8 января – дежурные дни, режим работы по графику субботы с организацией приемов врачами стоматологами детскими, стоматологами-хирургами.

Архангельская областная клиническая стоматологическая поликлиника

Поликлиника на Сибиряковцев, 17:

  • 31 декабря – с 9:00 до 14:00;
  • 1 и 2 января – выходные праздничные дни;
  • 3, 4 и 5 января – по графику субботы с 9:00 до 15:00;
  • 6, 7 и 8 января – выходные праздничные дни.

Стоматологическое отделение №1 (Вологодская, 17):

  • 31 декабря – с 8:00 до 14:00, отделение терапевтической стоматологии – с 8:00 до 13:00, отделение хирургической стоматологии – с 9:00 до 14:00;
  • 3, 4 и 5 января – по графику субботы с 8:00 до 14:00.
  • Все остальные дни – оказание неотложной стоматологической помощи.

Отделение терапевтической и хирургической стоматологии (Воскресенская, 112):

  • 31 декабря – по графику субботы с 8:00 до 13:00;
  • 1 и 2 января – выходные праздничные дни;
  • 3, 4 и 5 января с 8:00 до 14:00;
  • 6, 7 и 7 января – выходные праздничные дни.

Стоматологическое отделение №2 (Папанина, 2):

  • 31 декабря – с 8:00 до 13:00;
  • 1 и 2 января – праздничные нерабочие дни;
  • 3, 4 и 5 января – с 8:00 до 14:00;
  • 6, 7 и 8 января – праздничные выходные дни.

Архангельский психоневрологический диспансер

  • Кабинет медицинского освидетельствования на состояние опьянения отделения наркологической помощи взрослым – круглосуточно.
  • Кабинет анонимного лечения – со 2 по 8 января с 8:00 до 19:00.
  • Клинико-диагностическая лаборатория – 3 и 5 января с  10:00 до 13:36.
  • Отделение психиатрической помощи взрослым и отделение наркологической помощи взрослым ведут прием пациентов по следующему графику – 3 и 5 января с 10:00 до 13:36.

Министерство здравоохранения Архангельской области

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