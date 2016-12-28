Режим работы больниц и поликлиник Архангельска в праздничные дни

C 1 по 8 января учреждения здравоохранения Архангельска будут работать по особому графику.



Архангельская городская детская поликлиника

1, 7 января – нерабочие праздничные дни;

2, 3, 4, 5, 6 января – прием педиатра: с 9:00 до 14:00 (пр. Приорова, 6). Прием вызовов на дом: с 8:30 до 12:00 (тел. 64-63-36);

8 января – выходной день.

Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич

31 декабря – выходной день при пятидневной рабочей неделе;

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января – нерабочие праздничные дни.

Архангельская городская клиническая больница № 4

Поликлинические отделения:

1, 7 января – праздничные дни; 8 января – выходной день;

2, 3, 4, 5, 6 января – режим работы по графику субботы с организацией приемов и обслуживания вызовов на дому участковыми врачами, приемов врачей хирургов, акушеров-гинекологов, работой процедурных и перевязочных кабинетов, при необходимости с привлечением узких специалистов.



Диагностические отделения:

лаборатория – 3, 4, 5, 6 января (врач-лаборант – 3 и 5 января);

отделение функциональной диагностики и УЗИ – 3 и 5 января;

отделение лучевой диагностики – 3 и 5 января; в поликлинике №2 – 4 января;

эндоскопические отделение – 5 января;

физиотерапевтическое отделение – 2, 3, 4, 5, 6 января;

женская консультация – 3 и 6 января;

ЦСО – 3, 5, 6 января.

Режим работы круглосуточного стационара: 3 и 6 января с 9:00 до 16:00, остальные дни – дежурный врач.

Архангельская городская клиническая больница № 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января – праздничные дни.



Поликлинические отделения:

3, 5, 6 января – режим работы по субботе: прием участковых терапевтов, обслуживание вызовов на дому.



Архангельская городская клиническая больница № 7

1, 2, 4, 5, 7 и 8 января – праздничные и выходные дни;

3 и 6 января – режим работы по графику субботы с организацией приемов участковыми педиатрами, участковыми терапевтами, с организацией оказания неотложной медицинской помощи в амбулаторных условиях.

Архангельская городская клиническая поликлиника № 1

1 января – праздничный нерабочий день;

2 января – прием врача-терапевта участкового с 9:00 до 17:00, вызов врача на дом с 9:00 до 12:00;

3 января – прием врача-терапевта участкового с 9:00 до 17:00, вызов врача на дом с 9:00 до 12:00; прием врача общей практики о. Кего с 9:00 до 15:00;

4 января – прием врача-терапевта участкового с 9:00 до 17:00. Вызов врача на дом с 9:00 до 12:00; прием хирурга и перевязочных кабинетов с 9:00 до 15:00; прием гинеколога с 9:00 до 15:00. Работа кабинетов функциональной диагностики, кабинета флюорографии, лаборатории, кабинета выписки больничных листов, кабинета врачебной комиссии с 9:00 до 15:00;

5 января – прием врача-терапевта участкового с 9:00 до 17:00, вызов врача на дом с 9:00 до 12:00;

6 января – прием врача-терапевта участкового с 9:00 до 17:00, вызов врача на дом с 9:00 до 12:00, прием врача общей практики о. Кего с 9:00 до 15:00;

7 января – праздничный нерабочий день;

8 января – прием врача-терапевта участкового с 9:00 до 17:00.

Архангельская городская клиническая поликлиника № 2

1, 2, 7, 8 января – праздничные дни;

3, 4, 5, 6 января – режим работы по графику субботы с 9:00 до 15:00 с организацией приемов и обслуживания вызовов на дому участковыми педиатрами, терапевтами, приемов врачей-хирургов, работы процедурных и перевязочных кабинетов, с организацией оказания неотложной медицинской помощи в амбулаторных условиях.

Архангельская областная клиническая больница

1 – 8 января – нерабочие праздничные дни.



Архангельская клиническая офтальмологическая больница

Консультативно-диагностическая поликлиника, офтальмологический дневной стационар, Центр амбулаторной хирургии – нерабочие дни с 1 по 8 января;

Центр зрения – рабочие дни 4 и 6 января с 9:00 до 15:00;

cтационар круглосуточного пребывания – в режиме непрерывного действия;

плановая выписка больных – 6 января.

Архангельский клинический родильный дом имени К.Н. Самойловой

Женская консультация будет работать 2, 4 и 6 января с 9:00 до 14:00, стационар – в обычном режиме.

Приём передач:

31 декабря с 11:00 до 16:00;

c 1 по 8 января – с 11:00 до 15:00;

9 января – выходной день.

Архангельская детская стоматологическая поликлиника

31 декабря – с 9:00 до 14:00;

1, 2 и 7 января – праздничные нерабочие дни;

4 и 6 января – выходные дни;

3, 5 и 8 января – дежурные дни, режим работы по графику субботы с организацией приемов врачами стоматологами детскими, стоматологами-хирургами.

Архангельская областная клиническая стоматологическая поликлиника

Поликлиника на Сибиряковцев, 17:

31 декабря – с 9:00 до 14:00;

1 и 2 января – выходные праздничные дни;

3, 4 и 5 января – по графику субботы с 9:00 до 15:00;

6, 7 и 8 января – выходные праздничные дни.

Стоматологическое отделение №1 (Вологодская, 17):

31 декабря – с 8:00 до 14:00, отделение терапевтической стоматологии – с 8:00 до 13:00, отделение хирургической стоматологии – с 9:00 до 14:00;

3, 4 и 5 января – по графику субботы с 8:00 до 14:00.

Все остальные дни – оказание неотложной стоматологической помощи.



Отделение терапевтической и хирургической стоматологии (Воскресенская, 112):

31 декабря – по графику субботы с 8:00 до 13:00;

1 и 2 января – выходные праздничные дни;

3, 4 и 5 января с 8:00 до 14:00;

6, 7 и 7 января – выходные праздничные дни.

Стоматологическое отделение №2 (Папанина, 2):

31 декабря – с 8:00 до 13:00;

1 и 2 января – праздничные нерабочие дни;

3, 4 и 5 января – с 8:00 до 14:00;

6, 7 и 8 января – праздничные выходные дни.

Архангельский психоневрологический диспансер

Кабинет медицинского освидетельствования на состояние опьянения отделения наркологической помощи взрослым – круглосуточно.

Кабинет анонимного лечения – со 2 по 8 января с 8:00 до 19:00.

Клинико-диагностическая лаборатория – 3 и 5 января с 10:00 до 13:36.

Отделение психиатрической помощи взрослым и отделение наркологической помощи взрослым ведут прием пациентов по следующему графику – 3 и 5 января с 10:00 до 13:36.

Министерство здравоохранения Архангельской области