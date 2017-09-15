На центральном рынке в Архангельске откроется 11 павильонов для местных товаропроизводителей

Ассоциация «Фермеры русского Севера» при поддержке правительства области и администрации Архангельска откроет на центральном городском рынке 11 торговых павильонов для ярмарки выходного дня.

Официальное открытие ярмарки состоится 15 сентября. По словам директора ассоциации «Фермеры русского Севера» Михаила Силантьева, ярмарка будет работать по пятницам, субботам и воскресеньям.

— На ярмарке будут представлены различные товары, произведённые исключительно на территории Архангельской области: молоко, мясо, овощи, мёд, сувенирная продукция. Кроме того, бесплатные места предоставляются садоводам, торгующим домашними заготовками, – рассказал Михаил Силантьев.

Заместитель министра АПК и торговли Архангельской области по торговле Елена Говорова рассказала, что в муниципальных образованиях области такие фермерские ярмарки пользуются огромной популярностью среди населения.

Лидерами по количеству и качеству таких ярмарок являются Архангельск и Северодвинск.

— Маргаритинская ярмарка ежегодно показывает, что интерес к местной продукции очень высок. Фермерская ярмарка на центральном рынке в Архангельске даст ещё одну возможность местным товаропроизводителям представить свой товар покупателям, причем для удобства фермеров из районов области здесь его можно будет сдать на реализацию, – пояснила Елена Говорова.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области