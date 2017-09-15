Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

На центральном рынке в Архангельске откроется 11 павильонов для местных товаропроизводителей

15 сентября 16:30 Торговля Архангельск

Ассоциация «Фермеры русского Севера» при поддержке правительства области и администрации Архангельска откроет на центральном городском рынке 11 торговых павильонов для ярмарки выходного дня.

Официальное открытие ярмарки состоится 15 сентября. По словам директора ассоциации «Фермеры русского Севера» Михаила Силантьева, ярмарка будет работать по пятницам, субботам и воскресеньям.

— На ярмарке будут представлены различные товары, произведённые исключительно на территории Архангельской области: молоко, мясо, овощи, мёд, сувенирная продукция. Кроме того, бесплатные места предоставляются садоводам, торгующим домашними заготовками, – рассказал Михаил Силантьев.

Заместитель министра АПК и торговли Архангельской области по торговле Елена Говорова рассказала, что в муниципальных образованиях области такие фермерские ярмарки пользуются огромной популярностью среди населения.

Лидерами по количеству и качеству таких ярмарок являются Архангельск и Северодвинск.

— Маргаритинская ярмарка ежегодно показывает, что интерес к местной продукции очень высок. Фермерская ярмарка на центральном рынке в Архангельске даст ещё одну возможность местным товаропроизводителям представить свой товар покупателям, причем для удобства фермеров из районов области здесь его можно будет сдать на реализацию, – пояснила Елена Говорова.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Экономика

15 сентября

Игорь Орлов заявил о необ­ходи­мос­ти под­дер­жки рыбо­ло­вецких кол­хо­зов и аквакуль­туры

15 сентября

На цен­траль­ном рынке в Архан­гель­ске откро­ет­ся 11 павильо­нов для мес­тных това­роп­ро­из­води­те­лей

15 сентября

В феде­раль­ной повестке

15 сентября

Мезен­ский район на Мар­гари­тин­ской ярмарке предс­та­вят как поющий и мас­теро­вой край

15 сентября

Дело­вая про­грамма Мар­гари­тин­ки: всё о фран­чайз­ин­ге

15 сентября

Дело­вая про­грамма Мар­гари­тин­ки: предп­ри­ни­ма­те­ли узна­ют о финан­совых инстру­мен­тах под­дер­жки и раз­ви­тия бизнеса

15 сентября

В Севе­род­винске обсужда­ют воп­росы управле­ния иннова­ци­он­ным раз­вити­ем Арктики

15 сентября

На Мар­гари­тин­ской ярмарке обсу­дят стра­те­гию раз­ви­тия регио­наль­ного агропрома

14 сентября

Поставка рыбы по Сев­морпу­ти в цен­траль­ную Рос­сию через Архан­гельск – реаль­ный проект

14 сентября

22 сен­тября в Архан­гель­ске прой­дёт вто­рая инвести­ци­он­ная энер­гети­чес­кая кон­фер­ен­ция

14 сентября

Учас­тие предп­ри­ни­ма­те­лей в госо­бор­он­зака­зе: пошаго­вая инст­рук­ция от феде­раль­ных экспертов

14 сентября

Иван Куляв­цев высту­пил перед предп­ри­ни­ма­те­лями При­морс­ко­го района

14 сентября

По заяв­кам предп­ри­ни­ма­те­лей: в дело­вую про­грамму Мар­гари­тин­ки вклю­чён семи­нар по сер­тифи­ка­ции и лицен­зиро­ва­нию

13 сентября

Иван Куляв­цев при­нял учас­тие в рабо­те фору­ма биз­нес-ом­будсме­нов Казахс­та­на и России

12 сентября

Информа­ция о про­даже акций, нахо­дящ­их­ся в госу­дарст­вен­ной собст­вен­ности Архан­гель­ской области

12 сентября

На Мар­гари­тин­ской ярмарке будут про­давать све­жую рыбу по сни­жен­ным ценам

12 сентября

На осо­бом конт­ро­ле: фаль­сифи­ци­ро­ван­ная про­дук­ция изы­ма­ет­ся из продажи

11 сентября

Перс­пе­ктивы про­из­водства краф­тово­го пива в Поморье обсу­дят на Мар­гари­тин­ской ярмарке

8 сентября

В Архан­гель­ске прой­дёт дело­вой форум «Помор­ская HoReCa»

Похожие новости

15 сентября Экономика

На цен­траль­ном рынке в Архан­гель­ске откро­ет­ся 11 павильо­нов для мес­тных това­роп­ро­из­води­те­лей

15 сентября Экономика

Мезен­ский район на Мар­гари­тин­ской ярмарке предс­та­вят как поющий и мас­теро­вой край

12 сентября Общество

На Мар­гари­тин­ской ярмарке будут про­давать све­жую рыбу по сни­жен­ным ценам

12 сентября Экономика

На осо­бом конт­ро­ле: фаль­сифи­ци­ро­ван­ная про­дук­ция изы­ма­ет­ся из продажи

11 сентября Экономика

Перс­пе­ктивы про­из­водства краф­тово­го пива в Поморье обсу­дят на Мар­гари­тин­ской ярмарке

8 сентября Экономика

В Архан­гель­ске прой­дёт дело­вой форум «Помор­ская HoReCa»

8 сентября Экономика

О дета­лях про­граммы XVI Мар­гари­тин­ской ярмарки рас­ска­жут жур­на­лис­там

4 сентября Экономика

Откры­лась регист­ра­ция на дело­вую про­грамму Мар­гари­тин­ской ярмарки

21 августа Экономика

Бюд­жетные учрежде­ния Поморья стали закупать боль­ше мес­тной продукции

6 сентября Экономика

Откры­тие свое­го дела как спо­соб вер­нуть­ся в общество

1 сентября Экономика

Архан­гель­ский порт: акценты рас­ста­вля­ет Север­ный мор­ской путь

28 августа Экономика

Доро­ги «Боль­шого Архан­гель­ска» нач­нут при­водить в порядок

8 августа Губернатор

Новое лесо­пиль­ное про­из­водство

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия