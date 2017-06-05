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На чемпионате СЗФО легкоатлеты Поморья завоевали три медали

5 июня 15:40 Спорт

В Петрозаводске завершились чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа России по легкой атлетике.

В зональных соревнованиях принимали участие спортсмены регионального центра спортивной подготовки «Поморье», мастера спорта Дмитрий Фалев и Анна Головина.

По итогам соревнований наши легкоатлеты завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали.

Так, Дмитрий Фалев занял первое место в беге на дистанции 200 метров, а на дистанции 100 метров финишировал вторым.

Третье место в беге на дистанции 100 метров заняла Анна Головина.

Впереди у спортсменов новые старты. По словам тренера Антона Солодова, сейчас ребята начнут подготовку к Кубку России, который пройдёт в середине июля, и чемпионату России, который состоится в Жуковском в конце июля.

Агентство по спорту Архангельской области

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