На чемпионате СЗФО легкоатлеты Поморья завоевали три медали

В Петрозаводске завершились чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа России по легкой атлетике.

В зональных соревнованиях принимали участие спортсмены регионального центра спортивной подготовки «Поморье», мастера спорта Дмитрий Фалев и Анна Головина.

По итогам соревнований наши легкоатлеты завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали.

Так, Дмитрий Фалев занял первое место в беге на дистанции 200 метров, а на дистанции 100 метров финишировал вторым.

Третье место в беге на дистанции 100 метров заняла Анна Головина.

Впереди у спортсменов новые старты. По словам тренера Антона Солодова, сейчас ребята начнут подготовку к Кубку России, который пройдёт в середине июля, и чемпионату России, который состоится в Жуковском в конце июля.

Агентство по спорту Архангельской области