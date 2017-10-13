Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

В Архангельске открылся Всероссийский турнир по боксу

13 октября 13:40 Спорт
На ринге – будущие мастера спорта
На ринге – будущие мастера спорта

Всероссийский турнир по боксу класса «Б» памяти тренеров Александра Рыбина и Евгения Антуфьева проводится уже в четырнадцатый раз. В этом году за награды будут бороться 93 спортсмена из 12 городов Архангельской и Вологодской областей, Республики Коми и НАО.

Турнир проходит под девизом «Памяти наших учителей посвящается!». На открытии соревнований участников турнира, тренеров, судей и зрителей приветствовал руководитель агентства по спорту Архангельской области Андрей Багрецов.

«Разрешите поприветствовать вас от имени губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Бокс – базовый вид спорта для Архангельской области. Для нас этот турнир очень важен, прежде всего, с точки зрения сохранения традиций, ведь он посвящён памяти прославленных тренеров Евгения Сергеевича Антуфьева и Александра Васильевича Рыбина. Именно благодаря таким турнирам сохраняется связь поколений».

Почетное право поднять государственный флаг России было предоставлено воспитанникам архангельской школы бокса, призёрам первенства России  Ярославу Безсолову и Илье Петухову.

Между боями организаторы будут рассказывать болельщикам и участникам об истории бокса, о главных героях этого по-настоящему мужского вида спорта. Например, мало кто знает, но боксёр из Архангельска уже принимал участие в Олимпийских играх, только в качестве наставника. Мастер спорта Фёдор Лапин был вторым тренером сборной Польши на Олимпийских играх 2004 года в Афинах, а старший брат Федора – Вадим Лапин, является первым мастером спорта СССР в Архангельске.

Награды турнира памяти Александра Рыбина и Евгения Антуфьева будут разыграны в трех возрастных группах:

  • старшие юноши – 2002-2003 годов рождения;
  • юниоры – 2000-2001 годов рождения;
  • взрослые – 1999 годов рождения и старше.

Соревнования пройдут в три этапа: отборочные квалификационные бои, полуфинальные встречи и финалы.

— Приглашаю всех любителей бокса посетить этот турнир и насладиться красивыми боями, – отметил Андрей Багрецов.

Агентство по спорту Архангельской области

Общество

13 октября

В минис­терстве при­род­ных ресур­сов и ЛПК вру­чили удос­тове­ре­ния инспе­кто­ров охот­ничьих хозяйств

13 октября

Сту­ден­чес­кие отряды Поморья под­вели итоги тру­до­во­го семестра

13 октября

В Архан­гель­ске откры­лся Все­рос­сийс­кий тур­нир по боксу

13 октября

В пра­витель­стве области сос­то­ялось заседа­ние кол­ле­гии мини­мущ­ес­тва

13 октября

Архан­гельск ста­нет пло­щад­кой Все­рос­сийско­го теле­визи­он­ного кон­курса «ТЭФИ-Реги­он»

13 октября

Деле­гаты Поморья отмети­лись на меж­дуна­род­ной кон­фер­ен­ции по пси­хо­ло­гии

13 октября

Боль­шой этногра­фич­ес­кий дик­тант пред­ло­жат напи­сать северянам

13 октября

Актуаль­ный диа­лог: руко­води­тели «райо­нок» обсуди­ли с гла­вой регио­на перс­пе­ктивы раз­ви­тия тер­рито­рий

13 октября

Про­ект «Пря­мая речь»: Ека­те­ри­на Про­копье­ва рас­ска­зала о новых вызовах

12 октября

Убор­ка кар­тофе­ля в Поморье про­длится до конца октября

12 октября

Игорь Орлов под­дер­жал главу Архан­гель­ска в реше­нии судь­бы городс­ко­го цирка

12 октября

Безо­пас­ность дорож­ного дви­же­ния – в цен­тре вни­ма­ния влас­ти, биз­неса и граж­данско­го общества

12 октября

13 октября – Меж­дуна­род­ный день борь­бы с тромбозом

12 октября

Спор­тивных жур­на­лис­тов приг­лаша­ют на конкурс

12 октября

Се­мён Вуй­менк­ов: «Ремонт цен­траль­ных улиц – важ­ный шаг к бла­го­ус­тройству моно­горо­дов»

12 октября

На муни­ципаль­ном уров­не сок­раща­ет­ся коли­чес­тво нару­ше­ний при пре­дос­тавле­нии све­де­ний о доходах

11 октября

Каде­ты из Виног­рад­ов­ско­го райо­на про­шли курс «Юный спа­сатель»

11 октября

Вни­ма­ние предп­ри­ни­ма­те­лей! Бес­платные юри­дич­ес­кие кон­суль­та­ции!

11 октября

Лечеб­но-твор­чес­кие мас­терс­кие откры­ты в област­ной пси­хи­ат­рич­ес­кой больнице

Похожие новости

13 октября Общество

В Архан­гель­ске откры­лся Все­рос­сийс­кий тур­нир по боксу

12 октября Общество

Спор­тивных жур­на­лис­тов приг­лаша­ют на конкурс

11 октября Общество

В Поморье опреде­лят луч­шего спор­тсме­на 2017 года

10 октября Общество

В Вель­ске про­шли сорев­нова­ния по бочче Спе­циаль­ной олим­пи­ады России

10 октября Общество

Руко­води­тель аген­тства по спор­ту Андрей Баг­ре­цов встре­тил­ся с при­зе­ра­ми Все­рос­сийс­кой спар­таки­ады пен­си­оне­ров

9 октября Общество

Тен­нис­ис­ты Архан­гель­ской области завое­вали три меда­ли на тур­нире «Топ 24»

9 октября Общество

В Архан­гель­ске откры­лся тур­нир юных фут­бол­ис­тов

9 октября Общество

В Севе­род­винске постро­ена новая спор­тив­ная площадка

5 октября Общество

Руко­води­тель аген­тства по спор­ту Андрей Баг­ре­цов поздра­вил учи­те­лей с про­фес­си­ональ­ным празд­ни­ком

5 октября Общество

Сер­гей Круг­лов завое­вал брон­зо­вую медаль на все­рос­сийск­их сорев­нова­ни­ях по стрельбе

4 октября Общество

Феде­раль­ный центр уве­ли­чи­ва­ет суб­си­дии на раз­ви­тие спор­та в регионе

4 октября Общество

Объяв­лена аккре­ди­та­ция на оче­ред­ной хок­кейный сезон

3 октября Общество

Коман­да Архан­гель­ской области заняла вто­рое место на спар­таки­аде пен­си­оне­ров России

Все новости сегодня...

Сетевое издание «DVINANEWS»

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-70814 от 30.08.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При использовании материалов активная
ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия