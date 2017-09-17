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Игорь Орлов поздравил работников лесной отрасли

17 сентября 9:00 Леспром
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства, деревоперерабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, представители лесной науки!

Примите поздравления с вашим профессиональным праздником – Днём работника леса!

Вклад лесной отрасли в развитие экономики, инфраструктуры и социальной сферы Архангельской области трудно переоценить.

С уверенностью можно сказать, что сегодня она переживает новое рождение. В регионе создаются современные высокотехнологичные производства. Наряду с этим идет развитие новых направлений, обеспечивающих рачительное использование природных богатств. При этом продукция предприятий ЛПК Архангельской области неизменно востребована и известна всему миру своим высоким качеством.

В Год экологии хочется особо отметить успехи Поморья в деле обеспечения качественного лесовосстановления, защиты лесов от пожаров, развития системы особо охраняемых природных территорий.

В нынешних достижениях – безусловная заслуга ветеранов лесной отрасли и, конечно, тех, кто сегодня трудится в лесной промышленности и лесном хозяйстве.

Уважаемые работники лесной отрасли! Примите слова  благодарности за ваш труд, за верность выбранной профессии!

Желаю вам счастья, здоровья, семейного благополучия и новых профессиональных успехов на благо нашей страны и Архангельской области!

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов

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