На базе Павловского месторождения будет создан новый промышленный кластер

В рамках проведения международного форума «Арктика – территория диалога» губернатор Архангельской области Игорь Орлов и генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв подписали соглашение о сотрудничестве в области комплексного освоения Арктической зоны РФ.

Документ предусматривает реализацию «Росатомом» горнодобывающего проекта по освоению Павловского свинцово-цинкового месторождения, расположенного на острове Южный архипелага Новая Земля.

Павловское месторождение является пока единственным объектом Новой Земли, по которому утверждены балансовые запасы свинца и цинка. На сегодняшний день они составляют: 2 миллиона тонн цинка, 465 тысяч тонн свинца и 670 тонн серебра, а прогнозные ресурсы свинца и цинка суммарно оцениваются в 19 миллионов тонн.Как отметил Игорь Орлов, это соглашение является логическим продолжением документа, который был подписан с АО «Атомредметзолото» – предприятием горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом»:

«По сути сегодня мы подводим итог большой работы по раскрытию потенциала Павловского месторождения. Создание на базе этого проекта нового промышленного кластера с вовлечением в технологические цепочки в том числе и предприятий Архангельской области даст новый импульс развитию региона и всей Арктической зоны».

Губернатор подчеркнул: именно внедрение кластерного подхода позволит создать базу для науки, образования, апробации новых технологий в условиях Арктики и, безусловно, будет способствовать реализации проекта строительства Архипелаг Новая Земля – крупнейший в Европейской Арктике. Его площадь составляет более 83 тысяч кв. км. Архипелаг состоит из двух больших островов – Северного и Южного, разделенных узким проливом Маточкин Шар и множеством относительно малых островов.глубоководного порта.

По словам Алексея Лихачёва, реализация проекта по строительству горно-обогатительного комбината на Новой Земле планируется в конце 2021–2022 годах:

«Мы видим большие перспективы поставок свинцовых и цинковых руд на внутренние и особенно – на внешние рынки. Объёмы месторождения весьма велики. Это рабочие места, налоги, привлечение предприятий Поморья. В числе наших главных партнёров было и остаётся правительство Архангельской области».

Разработка Павловского месторождения должна положить начало комплексному геологическому изучению и дальнейшему освоению полезных ископаемых Новой Земли.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области