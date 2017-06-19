Юридические лица могут оспорить размеры кадастровой стоимости

При несогласии с размером кадастровой стоимости юридическое лицо вправе ее оспорить. Сделать это можно в суде или специально созданной для этой цели комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.
При этом для юридических лиц установлен обязательный досудебный порядок обращения в комиссию.
На территории Архангельской области комиссия создана и функционирует при Управлении Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (г. Архангельск, ул. Садовая, д.5, корп.1), куда и следует обращаться заинтересованным лицам. Законом предусмотрено два основания для оспаривания кадастровой стоимости.
Первое, самое универсальное и распространенное – установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость.
Второй случай является исключительным и подходит для ситуаций, когда при определении кадастровой стоимости использовались недостоверные сведения об объекте недвижимости. Так, например, площадь земельного участка одна, а оценщик рассчитал кадастровую стоимость исходя из другого значения.
Законом установлен определенный перечень документов, который должен быть представлен юридическим лицом в комиссию вместе с заявлением о пересмотре кадастровой стоимости:
При этом заявление о пересмотре кадастровой стоимости без приложения указанных документов к рассмотрению не принимается.
В течение одного месяца с даты поступления заявления комиссия должна его рассмотреть и принять решение о пересмотре кадастровой стоимости или об отклонении заявления. Рассмотрение заявления проводится на заседании, на котором вправе присутствовать заявитель и иные лица.
Принятие комиссией решения об отклонении заявления не исключает возможность повторного обращения лица в комиссию с соответствующим заявлением. В рассматриваемом случае следует заново представить заявление с приложением необходимых документов и устранить причины, послужившие основанием для принятия отрицательного решения.
Учитывая то, что оспаривание кадастровой стоимости в комиссии является процессуально несложной процедурой, требующей меньших затрат в сравнении с судебным порядком (так, размер госпошлины для юридических лиц составляет 2000 рублей за каждый объект), административный порядок пересмотра стоимости представляется весьма действенным и оперативным механизмом защиты нарушенного права юридического лица.