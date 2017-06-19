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Юридические лица могут оспорить размеры кадастровой стоимости

19 июня 12:40 Госуслуги

При несогласии с размером кадастровой стоимости юридическое лицо вправе ее оспорить. Сделать это можно в суде или специально созданной для этой цели комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.

При этом для юридических лиц установлен обязательный досудебный порядок обращения в комиссию.

На территории Архангельской области комиссия создана и функционирует при Управлении Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (г. Архангельск, ул. Садовая, д.5, корп.1), куда и следует обращаться заинтересованным лицам. Законом предусмотрено два основания для оспаривания кадастровой стоимости.

Первое, самое  универсальное и распространенное – установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость.

Второй случай является исключительным и подходит для ситуаций, когда при определении кадастровой стоимости использовались недостоверные сведения об объекте недвижимости. Так, например, площадь земельного участка одна, а оценщик рассчитал кадастровую стоимость исходя из другого значения.

Законом установлен определенный перечень документов, который должен быть представлен юридическим лицом в комиссию вместе с заявлением о пересмотре кадастровой стоимости:

  • выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости, содержащая сведения об оспариваемых результатах определения кадастровой стоимости;
  • нотариально заверенная копия правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа на объект недвижимости;
  • документы, подтверждающие недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости, в случае если заявление подается по основанию недостоверности сведений;
  • отчет об определении рыночной стоимости объекта недвижимости, выполненный оценщиком и составленный на бумажном носителе и в форме электронного документа, в случае, если заявление подается в связи с установлением рыночной стоимости.

При этом заявление о пересмотре кадастровой стоимости без приложения указанных документов к рассмотрению не принимается.

В течение одного месяца с даты поступления заявления комиссия должна его рассмотреть и принять решение о пересмотре кадастровой стоимости или об отклонении заявления. Рассмотрение заявления проводится на заседании, на котором вправе присутствовать заявитель и иные лица.

Принятие комиссией решения об отклонении заявления не исключает возможность повторного обращения лица в комиссию с соответствующим заявлением. В рассматриваемом случае следует заново представить заявление с приложением необходимых документов и устранить причины, послужившие основанием для принятия отрицательного решения.

Учитывая то, что оспаривание кадастровой стоимости в комиссии является процессуально несложной процедурой, требующей меньших затрат  в сравнении с судебным порядком (так, размер госпошлины для юридических лиц составляет 2000 рублей за каждый объект), административный порядок пересмотра стоимости представляется весьма действенным и оперативным  механизмом защиты нарушенного права юридического лица.

Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Архангельской области и НАО

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