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Деньги на инновации: молодые учёные Поморья могут получить гранты на свои проекты

2 марта 16:20 Инновации

Министерство образования и науки Архангельской области объявляет
о начале конкурса научных проектов «Молодые учёные Поморья». Представители высшей школы могут получить грантовую поддержку своих разработок.

На конкурс принимаются проекты научно-исследовательского и опытно-конструкторского направлений, а также предложения по организации и проведению российских и международных научных мероприятий на территории Архангельской области.

Грантовую поддержку могут получить как коллективы молодых учёных, так и персональные проекты.

На конкурс принимаются проекты в следующих сферах:

  • общественные науки;
  • гуманитарные науки;
  • естественные и медицинские науки;
  • технические и сельскохозяйственные науки.

— Проекты будет рассматривать специальный экспертный совет. В его состав вошли известные учёные региона, представители университетских научных кругов, Совета молодых ученых и специалистов Архангельской области, – рассказал министр образования и науки Поморья Игорь Скубенко. – Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 марта.

Печатные экземпляры заявок и копии на электронном носителе необходимо направлять по адресу: 163004, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, корп. 1, министерство образования и науки Архангельской области, отдел науки и высшей школы.

Положение о конкурсе размещено на портале правительства Архангельской области.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8(8182) 28-83-24.
E-mail: morozovaln@dvinaland.ru.

Министерство образования и науки Архангельской области

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