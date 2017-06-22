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«Архангельскавтодор»: на смену весеннему паводку пришёл летний

22 июня 16:30 Безопасность Строительство дорог Транспорт

Предварительный ущерб, нанесённый весенним паводком региональной сети автодорог Архангельской области, оценён в семь миллионов рублей. Однако погода вновь преподносит дорожникам свои сюрпризы. Подтопления на дорогах Поморья продолжаются по причине обильных дождей.

Как отмечают дорожники, весенний паводок 2017 года не принёс столько разрушений, как предыдущий, однако был, при этом, очень затяжным.

Достаточно сказать, что на сегодняшний момент уровень воды в реках Архангельской области из-за долгого таяния снега ещё не достиг своих обычных летних показателей.

Весеннее половодье стало причиной размыва водопропускной трубы в Вельском районе, теперь требуется её замена. В Устьянском районе аналогичная ситуация сложилась с деревянным мостом. Повреждения дорожного полотна зафиксированы также в Пинежском, Холмогорском и Лешуконском районах.

Семь миллионов рублей, которые требуются для ликвидации последствий весенних паводковых явлений, планируется выделить из резерва дорожного фонда Архангельской области.

Однако установившаяся в июне дождливая погода не позволяет говорить о завершении паводковых явлений.

— По сути, весеннему паводку на смену пришёл летний. Главным его фактором стали затяжные проливные дожди, особенно в южных районах области, —рассказал начальник отдела содержания автодорог и обеспечения безопасности дорожного движения агентства «Архангельскавтодор» Виктор Пономарёв. – Сохранившиеся с весны высокие уровни воды активно подпитываются дождями. В результате этого 22 июня был размыт проезд на дороге на Пежму в Вельском районе.

Движение в месте размыва временно прекращено, из-за этого без транспортной связи с райцентром остались ещё две крупные деревни, находящиеся на той же дороге. Есть надежда, что в течение двух-трёх дней проблема будет решена.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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