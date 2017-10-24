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Архангельские осужденные делают лучшие срубы бань в России

24 октября 15:45 Общество

УФСИН России по Архангельской области представило возможности производственного сектора на XXI Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех 2017».

В этот раз специализированная выставка продукции, выпускаемой исправительными учреждениями, разместилась на площади более 3 500 квадратных метров. Территориальные органы уголовно-исполнительной системы для её посетителей представили не только товары легкой промышленности, образцы спецтехники, строительные материалы, мебель, но и продукты питания и большой ассортимент сельскохозяйственной продукции.

Экспозиция областной УИС включила в себя более 40 видов товаров, среди которых большое число сувенирной продукции, всегда пользующейся значительным спросом.

Особый интерес у посетителей и руководителей ФСИН России вызвал сруб из калиброванного  бревна русской рубки, изготовленный в исправительной колонии № 14 (г. Вельск). Общая высота сруба 4,2 м, диаметр используемого бревна 26–28 см, материал – сосна. Средняя стоимость изделия – 400 тысяч рублей – вполне обоснована, так как сруб полностью сделан вручную.

— Колония создана для того, чтобы трудоустроить осужденных. Поэтому мы создаем все условия, начиная от обеспечения сырьем и заканчивая поиском рынка сбыта. Наша продукция – очень качественная, потому что её делают не спеша. В год удается продать порядка 1000 кубов рубленых изделий по всей России, – прокомментировал начальник отдела трудовой адаптации осужденных УФСИН России по Архангельской области Александр Литвинчук.

Кроме того, он добавил, что в Архангельской области ни один осужденный не выпускается из колонии без профессии. Преимущественно выпускники выбирают швейную отрасль и деревообработку. 

По результатам специализированной выставки планируется  заключение контрактов с различными структурами, в том числе и коммерческими.

Представители УФСИН России по Архангельской области 19 октября подписали контракты на пошив швейных изделий на сумму свыше 80 миллионов рублей, а также нашли заказчиков, которым будут изготовлены срубы в ИК № 14.

В ходе работы выставки экспозицию ФСИН России посетили представители более 100 российских и зарубежных компаний, руководители всех силовых структур России, принимающих участие в выставочных мероприятиях.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»

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