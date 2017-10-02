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Театр драмы открыл юбилейный сезон

2 октября 18:00
фото пресс-службы театра драмы имени М.В. Ломоносова
фото пресс-службы театра драмы имени М.В. Ломоносова

В 1932 году спектаклем «На дне» по пьесе М. Горького открыл свой первый сезон Большой драматический театр. С этого началась история БДТ, а затем и областного театра драмы. Сохраняя традиции и создавая новое, Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова 30 сентября открыл свой 85 юбилейный сезон. 

Официальное открытие театрального сезона в Архангельском театре драмы состоялось 30 сентября премьерным спектаклем «Амфитрион» –  интимные сцены из жизни богов и людей. «Команда – это коллектив театра», – такими словами приветствовал собравшихся в основном зале главный режиссёр Андрей Тимошенко, выступая на открытии юбилейного 85-го театрального сезона в образе капитана корабля. Корабль, на котором денно и нощно трудится творческая команда (труппа театра), появился на сцене, символично поддерживаемый тремя режиссёрами театра: Анастасом Кичик, Алексеем Ермилышевым и Андреем Тимошенко. Из оркестровой ямы, которая вопреки досужим домыслам оказалась в полной рабочей готовности, вынырнула труппа – а это более 40 артистов.

Министр культуры Архангельской области Вероника Яничек и заместитель председателя Архангельского областного собрания депутатов Юрий Сердюк со сцены поздравили причастных к празднику: «Конструктивных диалогов со зрителями, аншлагов и удовлетворения творческих потребностей!»

Архангельский зритель – главный гость театра, и в день открытия сезона встречали его с особой гостеприимностью. В фойе звучала музыка, а зрители могли запечатлеться на память на фоне фотостены, купить сувениры от театра драмы.

— Зрители, приходя в театр, анализируют героев спектаклей, переносят их поступки и поведение на себя, на реалии сегодняшней жизни. Театр раскрывает подлинного человека, спрятанного внутри каждого, помогает подобрать верный ключ к себе, ответить на главные вопросы: «Кто я?», «Зачем?», – рассказал директор театра Сергей Самодов. – Кроме того, рекламная компания напоминает о самом известном изречении о театре «Вся наша жизнь – игра, а люди в нем актеры!» и рассказывает зрителям о спектаклях, которые когда-то шли на сцене Архангельского драматического.

Также в фойе театра прошла благотворительная ярмарка от артистов театра и сбор средств и пожертвований. Все средства, вырученные на театральной ярмарке, будут отправлены в паллиативное отделение Архангельской детской клинической больницы, в котором находятся дети с тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями всех возрастов. За два дня работы ярмарки было собрано около 5 000 рублей.    

В целом архангелогородцев ждет насыщенный театральный год. Уже стартовал проект «Тет-а-тет», в котором известные артисты выступают перед архангельской публикой. Увидят зрители и премьеры, а также новые проекты. В ноябре в драматический театр приедет с гастролями опера с оркестром в живом исполнении от театра «Санктъ-Петербургъ Опера». В мае 2018 года в шестой раз состоится международный театральный фестиваль «Родниковое слово».

Архангельский театр драмы им. М.В.Ломоносова

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