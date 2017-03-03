Профилактика производственного травматизма начинается с обучения по охране труда

Напомним, что 2017 год в Архангельской области объявлен годом охраны труда.

В 2016 году в реестр аккредитованных организаций Архангельской области, проводящих обучение работодателей и работников вопросам охраны труда, включены 26 обучающих организаций.

– В системе управления охраной труда определяющее значение имеет знание требований законодательства, – отметила заместитель министра труда, занятости и социального развития Архангельской области Светлана Скоморохова. – Обучение является одним из важнейших факторов профилактики производственного травматизма.

Работников, прошедших обучение по охране труда в прошлом году, можно разделить по видам экономической деятельности.

58,3 процента составили представители обрабатывающих производств, работники образования – 8,8 процента, здравоохранения – 7,1 процента, торговли – 3,9 процента, иные – 21,9 процента.



Как правило, на учебу идут руководители и специалисты организаций, получивших предписания государственной инспекции труда.

По данным государственной инспекции труда в Архангельской области и НАО в 2016 году по причине пропуска сроков обучения от работы было отстранено 2210 руководителей и специалистов.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области