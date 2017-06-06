Определены победители областного конкурса «Семья от А до Я…»

Специалисты областного «Центра поддержки молодой семьи» подвели итоги областного конкурса «Семья от А до Я…».

В конкурсе приняли участие два десятка семей из разных уголков Поморья: Архангельска, Вельска, Мезени, Каргопольского, Устьянского, Шенкурского и других районов области. Им было предложено создать и представить свои семейные символы, отражающие связь поколений: герб семьи, генеалогическое древо, семейную скульптуру.

— Мы с удовольствием, всей семьей, придумывали герб. Нарисовали четыре герба, а потом объединили в один, который воплощал все идеи разом. А конструирование семейной скульптуры научило детей умению договариваться. Спасибо организаторам за такую чудесную возможность узнать членов семьи поближе, создать новые воспоминания, – поделилась впечатлениями участница конкурса Ольга Бовыкина.

Победителями конкурса «Семья от А до Я…» стала семья Мартыновых-Екимовских из Вельска, семьи Чвилёвых и Чижовых из Мирного, семья Мацак из Каргопольского района.

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»