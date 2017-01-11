Более 18 тысяч зрителей посетили Архангельский театр драмы в праздники

Закончилась череда новогодних представлений в Архангельском театре драмы имени М.В. Ломоносова. Труппа работала в максимально интенсивном режиме: с 25 декабря по 9 января на двух сценах давали по четыре спектакля в день с интермедией между показами. В канун Рождества дни в фойе театра был представлен новый формат мероприятий – «Зимние музыкальные вечера».

Под конец года в театре состоялись две премьеры: «Золотой ключик» на основной сцене и «Новые приключения Братца Лиса и Братца Кролика 2» на камерной.

Всего новогодние спектакли посетили 18 317 человек. Все постановки шли с аншлагом, несмотря на ударившие морозы.

В дни Рождества в театре прошли «Зимние музыкальные вечера» с участием Архангельского государственного камерного оркестра под руководством Владимира Онуфриева. Их посетили 240 человек.

— По-зимнему волшебный вечер с чудесной музыкой. Все было замечательно. И музыканты, и атмосфера. Новый формат проведения, я думаю, многим понравится. Спасибо за эту возможность прикоснуться к прекрасному, –поделился впечатлениями один из слушателей.

Сотрудничество театра и камерного оркестра будет продолжено и в 2017 году: на апрель запланирован проект «Музыка не для всех».

140 благотворительных билетов для детей

В новогодние праздники была объявлена социальная акция «Подарите детям Новый год», в рамках которой каждый зритель мог купить билет за полцены в пользу воспитанников реабилитационных центров и детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства.

Всего в рамках акции было приобретено 140 таких билетов.

— Я очень рада, что театр организовал такую важную и полезную акцию для детишек. Для любого из нас эти несколько билетов погоды не сделают. Но сколько радости поход в театр доставит малышам! Спасибо вам огромное за это мероприятие! – объяснила участница акции Ирина Драчёва.

Премьерные спектакли по благотворительным билетам смогли увидеть воспитанники Архангельского социально-реабилитационного центра и дети, находящиеся под опекой комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Исакогорского и Цигломенского территориальных округов, Новодвинского центра социальной помощи детям и семьям и архангельского отделения «Красного креста».

После новогодних праздников труппа ушла на недельные каникулы. Однако в театре продолжается работа: открыты продажи билетов на январский и февральский репертуар, а также на специальные мероприятия (гастроли театра «Сатирикон» и юбилейный концерт Юрия Башмета и камерного ансамбля «Солисты Москвы»).

Министерство культуры Архангельской области