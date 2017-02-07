В 2016 году «Центр поддержки молодой семьи» провёл двести бесплатных юридических консультаций

Бесплатная юридическая помощь оказывается молодым людям в возрасте до 30 лет.

— В основном молодёжь обращается по вопросам жилищного и семейного законодательства, – рассказала юрист центра Алиса Чапурина. – Ребятам нужна помощь при вступлении в наследство, разводе, приобретении недвижимости, разделе счетов.

Записаться на консультацию к специалисту можно по телефонам: (8182) 28-69-40, 8-911-670-53-53. Адрес областного «Центра поддержки молодой семьи»: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 269 (центральный вход).

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»