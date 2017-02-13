Стартовал областной фотоконкурс для поморских красавиц и мастериц

Областной «Центр поддержки молодой семьи» совместно с региональной общественной организацией «Арт-Север» проводит онлайн-конкурс фотографий «Жемчужины Севера».
Конкурс стартует 13 февраля и проводится по трём номинациям:
Фотоработы нужно выкладывать в альбоме конкурса в группе «Поморская мама» в социальной сети «Вконтакте».
— Одна из задач конкурса – популяризация поморских семейных традиций, повышение интереса участниц к самосовершенствованию, творческой реализации своих способностей и талантов, – подчеркнула заместитель директора центра Ольга Миловидова.
Работы принимаются до 8 марта. Победителей ждут дипломы и памятные подарки. Награждение состоится 11 марта в интеллектуальном центре САФУ (ул. Смольный Буян, д. 1) в день проведения областного конкурса «Поморская мама».
Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (8182) 28-69-40.