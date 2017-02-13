Стартовал областной фотоконкурс для поморских красавиц и мастериц

Областной «Центр поддержки молодой семьи» совместно с региональной общественной организацией «Арт-Север» проводит онлайн-конкурс фотографий «Жемчужины Севера».

Конкурс стартует 13 февраля и проводится по трём номинациям:

«Поморская краса» (фото, отображающие одновременно образ современной северной женщины и красоту Русского Севера);



«Поморская женушка на все руки мастерица» (образ мамы и ребёнка за делом, которое связано с нашим краем, его особенностями и традициями);



«В ожидании чуда» (фотографии участниц, ожидающих малыша).



Фотоработы нужно выкладывать в альбоме конкурса в группе «Поморская мама» в социальной сети «Вконтакте».

— Одна из задач конкурса – популяризация поморских семейных традиций, повышение интереса участниц к самосовершенствованию, творческой реализации своих способностей и талантов, – подчеркнула заместитель директора центра Ольга Миловидова.

Работы принимаются до 8 марта. Победителей ждут дипломы и памятные подарки. Награждение состоится 11 марта в интеллектуальном центре САФУ (ул. Смольный Буян, д. 1) в день проведения областного конкурса «Поморская мама».

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (8182) 28-69-40.

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»