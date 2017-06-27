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Работники водопроводно-канализационного хозяйства Поморья определили лучших по профессии

27 июня 16:00

На базе учебно-тренировочного полигона предприятия «Водоканал» в Архангельске состоялся первый региональный конкурс профессионального мастерства среди работников водопроводно-канализационного хозяйства Архангельской области.

С приветственным словом к участникам соревнований обратились заместитель председателя правительства Архангельской  области Андрей Шестаков и министр ТЭК и ЖКХ Андрей Поташев, которые отметили важность совершенствования профессиональных навыков специалистов жилищно-коммунального хозяйства и повышение престижа рабочих профессий среди молодёжи.

В конкурсе профмастерства приняли участие 50 представителей организаций водопроводно-канализационных предприятий из четырех городов Поморья – Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Котласа.

Победители определялись в восьми номинациях. По итогам конкурса главные призы завоевали:

  • «Лучшая бригада по водопроводным сетям» – Дмитрий Щербаков, Юрий Ветчанин, Михаил Конев (МП «Горводоканал», г. Котлас)
  • «Лучшая бригада по канализационным сетям» – Сергей Кунавин, Артём Бренчуков, Дмитрий Кунавин (МУП «Водоочистка», г. Архангельск)
  • «Лучший молодой слесарь АВР по водопроводным сетям-2017» – Артём Бренчуков (МУП «Водоочистка», г. Архангельск)
  • «Лучший молодой слесарь АВР по канализационным сетям-2017» – Константин Лебедев (МУП «Водоканал», г. Архангельск)
  • «Лучший электрогазосварщик-2017» – Игорь Ярошенко (АО «ПО «Севмаш», г. Северодвинск) и Олег Галушко (МУП «Водоканал», г. Архангельск)
  • «Лучший водитель-2017» – Андрей Мачатов (МУП «Водоканал», г. Архангельск)
  • «Лучший машинист экскаватора-2017» – Александр Сысоев (АО «ПО «Севмаш», г. Северодвинск)
  • «Лучший машинист экскаватора-погрузчика-2017» – Андрей Заколупин (МУП «Водоканал», г. Архангельск)

Все победители и призёры первого областного конкурса профессионального мастерства среди работников водопроводно-канализационного хозяйства получили почётные грамоты и специальные кубки.

Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области

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