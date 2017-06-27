Работники водопроводно-канализационного хозяйства Поморья определили лучших по профессии

На базе учебно-тренировочного полигона предприятия «Водоканал» в Архангельске состоялся первый региональный конкурс профессионального мастерства среди работников водопроводно-канализационного хозяйства Архангельской области.
С приветственным словом к участникам соревнований обратились заместитель председателя правительства Архангельской области Андрей Шестаков и министр ТЭК и ЖКХ Андрей Поташев, которые отметили важность совершенствования профессиональных навыков специалистов жилищно-коммунального хозяйства и повышение престижа рабочих профессий среди молодёжи.
В конкурсе профмастерства приняли участие 50 представителей организаций водопроводно-канализационных предприятий из четырех городов Поморья – Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Котласа.
Победители определялись в восьми номинациях. По итогам конкурса главные призы завоевали:
Все победители и призёры первого областного конкурса профессионального мастерства среди работников водопроводно-канализационного хозяйства получили почётные грамоты и специальные кубки.