Работники водопроводно-канализационного хозяйства Поморья определили лучших по профессии

На базе учебно-тренировочного полигона предприятия «Водоканал» в Архангельске состоялся первый региональный конкурс профессионального мастерства среди работников водопроводно-канализационного хозяйства Архангельской области.

С приветственным словом к участникам соревнований обратились заместитель председателя правительства Архангельской области Андрей Шестаков и министр ТЭК и ЖКХ Андрей Поташев, которые отметили важность совершенствования профессиональных навыков специалистов жилищно-коммунального хозяйства и повышение престижа рабочих профессий среди молодёжи.

В конкурсе профмастерства приняли участие 50 представителей организаций водопроводно-канализационных предприятий из четырех городов Поморья – Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Котласа.

Победители определялись в восьми номинациях. По итогам конкурса главные призы завоевали:

«Лучшая бригада по водопроводным сетям» – Дмитрий Щербаков, Юрий Ветчанин, Михаил Конев (МП «Горводоканал», г. Котлас)

Дмитрий Щербаков, Юрий Ветчанин, Михаил Конев (МП «Горводоканал», г. Котлас) «Лучшая бригада по канализационным сетям» – Сергей Кунавин, Артём Бренчуков, Дмитрий Кунавин (МУП «Водоочистка», г. Архангельск)

Сергей Кунавин, Артём Бренчуков, Дмитрий Кунавин (МУП «Водоочистка», г. Архангельск) «Лучший молодой слесарь АВР по водопроводным сетям-2017» – Артём Бренчуков (МУП «Водоочистка», г. Архангельск)

Артём Бренчуков (МУП «Водоочистка», г. Архангельск) «Лучший молодой слесарь АВР по канализационным сетям-2017» – Константин Лебедев (МУП «Водоканал», г. Архангельск)

«Лучший электрогазосварщик-2017» – Игорь Ярошенко (АО «ПО «Севмаш», г. Северодвинск) и Олег Галушко (МУП «Водоканал», г. Архангельск)

«Лучший водитель-2017» – Андрей Мачатов (МУП «Водоканал», г. Архангельск)

Андрей Мачатов (МУП «Водоканал», г. Архангельск) «Лучший машинист экскаватора-2017» – Александр Сысоев (АО «ПО «Севмаш», г. Северодвинск)

Александр Сысоев (АО «ПО «Севмаш», г. Северодвинск) «Лучший машинист экскаватора-погрузчика-2017» – Андрей Заколупин (МУП «Водоканал», г. Архангельск)

Все победители и призёры первого областного конкурса профессионального мастерства среди работников водопроводно-канализационного хозяйства получили почётные грамоты и специальные кубки.

Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области