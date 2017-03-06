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Журналистам расскажут, как пройдёт акция «Бессмертный полк» в 2017 году

6 марта 17:00

9 марта в 11:00 в региональном центре патриотического воспитания состоится пресс-конференция, посвящённая старту акции «Бессмертный полк».

Участие в пресс-конференции примут начальник управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию правительства Архангельской области Григорий Ковалёв, директор ГАУ Архангельской области «Патриот» Евгений Корнюх, «Бессмертный полк» – традиционная акция, которая проходит в Архангельской области на протяжении нескольких лет. К ней присоединяются все муниципальные образования области. В прошлом году в ряды «Бессмертного полка» встали около 20 тысяч жителей Архангельской области.руководитель штаба регионального отделения движения «Бессмертный полк» Александр Завернин. 

Участники пресс-конференции расскажут о проведении акции «Бессмертный полк» на территории Архангельской области и нововведениях этого года.

Пресс-конференция начнётся в 11:00 в кабинете № 27 регионального центра «Патриот» по адресу: пр. Троицкий, д. 118.

Приглашаются СМИ. Аккредитация по телефону (8182) 20-06-55.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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