Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Семь миллионов рублей – на поддержку проектов НКО

22 марта 16:40 НКО

В департаменте по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области продолжается приём заявок на участие в конкурсе проектов социально ориентированных НКО.

Около ста представителей некоммерческих организаций из всех районов области приняли участие в интерактивном методическом семинаре по вопросам участия в конкурсе целевых проектов. Как подчеркнули специалисты департамента по внутренней политике, он позволил снять основные вопросы общественников, касающиеся оформления заявки, документов, составления сметы.

В департаменте отмечают, с 2016 года количество документов для участия в конкурсе сокращено: заявителям не требуется предоставлять выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о заявителе и справки, подтверждающие отсутствие просроченной задолженности по налогам.

Для тех, кто не смог принять участие в семинаре, организованы консультации телефонам (8182) 28-62-37 и (8182) 28-85-19 или непосредственно у специалистов  в департаменте по внутренней политике по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, каб. 163.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 марта. Конкурсная документация и форма заявки на участие размещены на официальном сайте правительства Архангельской области в разделе «Социально ориентированные некоммерческие организации».

Напомним, общий объем финансовой поддержки, предоставляемой из областного бюджета победителям конкурса, составляет семь миллионов рублей.

— Половина от общего объёма субсидий предоставляется на проекты, направленные на развитие услуг в социальной сфере, – подчеркнул директор департамента Юрий Попелышев.

Итоги конкурса будут подведены 25  апреля. Победители, осуществляющие свою уставную деятельность на территории Архангельской области менее одного года, могут получить субсидию в размере до 100 000 рублей, более одного года – до 300 000 рублей.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Общество

22 марта

Депу­таты облсо­бра­ния пред­ложи­ли уве­личить финан­сиро­ва­ние спор­тив­ной сферы

22 марта

На пло­щади перед драм­те­ат­ром им. М. В. Ломо­носо­ва появит­ся бес­платный Wi-Fi

22 марта

Семь мил­ли­онов руб­лей – на под­дер­жку про­ек­тов НКО

22 марта

Еле­на Мол­чано­ва: «Дет­ский отдых дол­жен быть, преж­де все­го, безо­пас­ным»

22 марта

Елена Вто­ры­ги­на и Ольга Смир­нова про­ве­дут «горя­чую линию» по защите прав детей

22 марта

Выправка и стать: в Архан­гель­ске стар­то­вал смо­тр-кон­курс почёт­ных караулов

22 марта

Лев Левит: «Нам важ­но, чтобы Аркти­ка была близ­ка и понят­на нашим детям»

22 марта

Артём Серов и Вита­лий Анто­нов завое­вали меда­ли на все­мир­ной зим­ней Спе­циаль­ной олим­пи­аде в Австрии

22 марта

Сана­то­рий «Бело­морье» на один день прев­рат­ил­ся в «Шко­лу финан­со­вой безо­пас­ности»

22 марта

Севе­род­винц­ев приг­лаша­ют обсудить стро­итель­ство ново­го комп­ле­кса для пере­раб­от­ки мусо­ра возле Рикасихи

22 марта

Пять мил­ли­онов на спор­тпло­щад­ки – пяти муни­ципаль­ным образо­вани­ям области

22 марта

Опуб­лико­вана спор­тив­ная про­грамма меж­дуна­род­ного аркти­чес­кого форума

22 марта

Фес­тиваль «Грин­лан­дия 2017»: севе­рян приг­лаша­ют к учас­тию в твор­ческ­ом конкурсе

22 марта

Госстр­ой­надз­ор: выделе­ние земли новым инвесто­рам дол­жно решить про­блему обману­тых дольщиков

21 марта

Свет­лана Зенов­ская: «Ар­кти­чес­кий форум – сти­мул к раз­ви­тию гос­ти­ниц Поморья»

21 марта

Рас­шир­ен­ное заседа­ние сове­та регио­наль­ного отделе­ния РВИО сос­то­ит­ся в Архан­гель­ске

21 марта

Open Innovations Startup Tour: до конца регист­ра­ции оста­лась неделя

21 марта

Портрет вете­рана север­ных кон­во­ев прие­хал на Пинежье из Англии

21 марта

Севе­род­винс­кий агрок­ом­би­нат возоб­но­вил работу

Похожие новости

22 марта Общество

Семь мил­ли­онов руб­лей – на под­дер­жку про­ек­тов НКО

21 марта Общество

Открыт приём заявок на все­рос­сийс­кий кон­курс «Куль­тур­ная моза­ика малых горо­дов и сел»

20 марта Общество

В Севе­род­винске рабо­та­ет «Шко­ла лиде­ров НКО»

10 марта Общество

Минюст напо­мина­ет об еже­год­ной отчёт­нос­ти неком­мерч­ес­ких органи­за­ций

6 марта Общество

НКО Поморья приг­лаша­ют на интер­ак­тивный семинар

1 марта Районы

Нача­ла рабо­ту пере­движ­ная юри­дич­ес­кая приём­ная для пожилых сель­ских жителей

27 февраля Общество

Архан­гель­ские бело­русы отмети­ли «День род­най мовы»

27 февраля Общество

Луч­шие про­ек­ты Севе­ро-Запа­да в области рабо­ты с пожилы­ми людь­ми прие­дут в Архан­гельск

22 февраля Общество

Начал­ся прием доку­мен­тов на кон­курс про­ек­тов социаль­но ориен­тиро­ван­ных НКО

3 февраля Общество

Лиде­ров социаль­но зна­чимых про­ек­тов приг­лаша­ют при­нять учас­тие в конкурсе

25 января Общество

Педа­гоги Архан­гель­ска смо­гут при­со­еди­ниться к про­грамме нас­тавни­чес­тва

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия