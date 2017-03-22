В департаменте по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области продолжается приём заявок на участие в конкурсе проектов социально ориентированных НКО.

Около ста представителей некоммерческих организаций из всех районов области приняли участие в интерактивном методическом семинаре по вопросам участия в конкурсе целевых проектов. Как подчеркнули специалисты департамента по внутренней политике, он позволил снять основные вопросы общественников, касающиеся оформления заявки, документов, составления сметы.

В департаменте отмечают, с 2016 года количество документов для участия в конкурсе сокращено: заявителям не требуется предоставлять выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о заявителе и справки, подтверждающие отсутствие просроченной задолженности по налогам.

Для тех, кто не смог принять участие в семинаре, организованы консультации телефонам (8182) 28-62-37 и (8182) 28-85-19 или непосредственно у специалистов в департаменте по внутренней политике по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, каб. 163.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 марта. Конкурсная документация и форма заявки на участие размещены на официальном сайте правительства Архангельской области в разделе «Социально ориентированные некоммерческие организации».

Напомним, общий объем финансовой поддержки, предоставляемой из областного бюджета победителям конкурса, составляет семь миллионов рублей.

— Половина от общего объёма субсидий предоставляется на проекты, направленные на развитие услуг в социальной сфере, – подчеркнул директор департамента Юрий Попелышев.

Итоги конкурса будут подведены 25 апреля. Победители, осуществляющие свою уставную деятельность на территории Архангельской области менее одного года, могут получить субсидию в размере до 100 000 рублей, более одного года – до 300 000 рублей.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области