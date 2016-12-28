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Вероника Яничек:
«Библиотеки Поморья вышли за рамки своей привычной деятельности»

28 декабря 17:45

В 2016 году библиотеки региона приняли участие в крупнейших мероприятиях всероссийского уровня.

Областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова стала одной из площадок выставки «Лики России», а главная детская библиотека столицы Поморья – Гайдаровка – приняла участие в Ночи искусств. 

— Сейчас деятельность библиотек вышла за рамки привычного: теперь это не только место, куда приходят за книгами, а во многом центр интеллектуального развития, – уверена министр культуры Архангельской области Вероника Яничек. – В этом году на базе библиотек проходили художественные выставки, мастер-классы, кинопоказы, встречи с известными писателями и даже были поставлены спектакли.

По мнению главы культурного ведомства, объединение разных учреждений в совместных творческих проектах качественно меняют уровень мероприятий. Это, в свою очередь, способствует повышению интереса людей к искусству в целом.

Гайдаровка делится с районами

Директор архангельской областной библиотеки им. А.П. Гайдара Светлана Третьякова рассказала о том, что за этот год библиотечные фонды пополнились более чем двумя тысячами книг:

«С книжными новинками могут познакомиться все жители области. В АОДБ продолжает работать межбиблиотечный абонемент, через который комплект книг может заказать любая библиотека региона. Первые книги уже получили наш коллеги в Устьянском районе».

Развивается и сетевое взаимодействие муниципальных общедоступных библиотек, которое организовано специалистами АОНБ им. Н.А. Добролюбова. 

Директор учреждения Ольга Стёпина напомнила, что в 2016 году в Добролюбовке отметили десятилетие создания электронной краеведческой библиотеки «Русский Север», которая сегодня включает более 3 500 документов историко-краеведческой тематики и является популярным и востребованным ресурсом.

Добролюбовка принимает кинофестивали

В Год российского кино в Добролюбовке была реализована комплексная программа мероприятий «Проекция». Библиотека стала участницей киномарафона «Содружество Арктических фестивалей». Здесь состоялись День короткометражного кино и показы фильмов-участников V фестиваля любительских и профессиональных фильмов и программ «Берегиня».

В числе кинофорумов, которые приняла библиотека в уходящем году  международный студенческий фестиваль ВГИК и международный кинофестиваль документальных и игровых фильмов «Послание к человеку» и вечер молодёжного кино, где свои работы представили молодые режиссёры Поморья.

В преддверии Года экологии

2016 год был ознаменован и пятым областным конкурсом библиотечных проектов «Библиоинициатива». Он состоялся при поддержке министерства культуры Архангельской области и в сотрудничестве с экологическими организациями Поморья.

На конкурс было подано 11 заявок, объединённых общей темой «Экология. Информация. Библиотека». Победителями стали три проекта:

  • «Лекшмозерье – территория экологической безопасности» (Лекшмозерская библиотека-филиал Каргопольской ЦБС);
  • «Екатерининский ручей» (межпоселенческая библиотека Шенкурского района им. М.П. Шукшина);
  • «Зелёный марафон» (Архангельская городская детская библиотека № 1 имени Е.С. Коковина).

Квесты и гости

в 2016 году детская библиотека им. А.П. Гайдара уже в третий раз предложила школьникам принять участие в квесте «Заповедный Архангельск», посвящённом истории и архитектуре родного города. Как отмечают организаторы, библиотека приняла рекордное количество заявок на участие, поэтому соревнование растянулась на три дня.

В рамках Недели детской книги в гостях у Гайдаровки библиотеки побывала детский писатель Тамара Михеева, автор книг «Асино лето», «Дети дельфинов», «Легкие горы», «Не предавай меня».

В декабре юные читатели познакомились с популярным французским писателем Жаном-Филиппом Арру-Виньо, известным по серии книг «Приключения семейки из Шербура» и «Рита и Бублик».

В Добролюбовке состоялись встречи с писателями из Норвегии, Франции, Германии и Австрии. Большой интерес вызвал международный круглый стол «Есть ли границы у детского чтения?», на котором участники размышляли о судьбе книги и чтения в XXI веке.

Министерство культуры Архангельской области

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