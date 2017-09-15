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Из Холмогор в Архангельск: Ломоносовская эстафета пройдёт в Поморье 17 сентября

15 сентября 14:40 Спорт

Традиционная легкоатлетическая эстафета «Холмогоры–Новодвинск–Архангельск» вновь объединит поклонников здорового образа жизни.

Забег традиционно приурочен к очередной годовщине со дня рождения Михаила Ломоносова и фактически открывает мероприятия XLVI Ломоносовских чтений.

Напомним, идея проведения необычной осенней эстафеты принадлежит межрегиональному общественному Ломоносовскому фонду и архангельскому клубу любителей бега «Гандвик».

Стартуют участники эстафеты в Холмогорах, а финальная точка маршрута – площадь перед главным корпусом Северного (Арктического) федерального университета.

Торжественная встреча легкоатлетов у стен САФУ состоится 17 сентября в 16:00.

Приглашается пресса.

Министерство образования и науки Архангельской области

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