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Профилактика наркомании: власть и общественность создадут открытую площадку в социальных сетях

20 июня 16:50 Общество Здоровье Борьба с наркотиками
Игорь Орлов обсудил с силовиками и представителями общественности профилактические меры в борьбе с наркоманией
Игорь Орлов обсудил с силовиками и представителями общественности профилактические меры в борьбе с наркоманией

Профилактика наркозависимости стала одной из ключевых тем на заседании региональной антинаркотической комиссии под руководством губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

Участие принимали представители профильных структур правительства региона, правоохранительных и контрольно-надзорных органов, а также общественных организаций.

На сегодняшний день в профилактическую работу вовлечены не только органы власти всех уровней, но и представители общественности и СМИ.

Отметим, что наиболее активными общественными силами выступают организация «Выбираем жизнь» и фонд «Поморье без наркотиков».

По словам председателя совета общественной организации «Выбираем жизнь» Ольги Биркиной, хороший результат даёт взаимодействие с Архангельским психоневрологическим диспансером (подведомственным учреждением министерства здравоохранения области).

В числе новых, эксклюзивных мероприятий этой организации – 4-часовой бесплатный семинар в Архангельске с участием Мерилин Мюррей, который состоится в конце июля.

Мерилин Мюррей – профессионал, получившая признание на международном уровне как автор, теоретик, психотерапевт и преподаватель в вопросах терапии травм, насилия и их последствий.

— Она умеет работать с человеческой болью. И именно такое лечение как лечение любовью требуется многим наркозависимым людям, – считает Ольга Биркина.

Не менее значимой силой стали региональные средства массовой информации.

Как сообщила руководитель агентства по печати и СМИ Архангельской области Наталья Ерёмина, анализ показывает, что тема профилактики наркозависимости с каждым годом вызывает всё больший интерес у журналистов.

«Показательны следующие цифры: 2014 год – 348 сообщений, 2015 год – 430 публикаций, 2016 год – 799 новостей. То есть, за прошлый год почти вдвое больше, чем в 2015-ом! За пять месяцев этого года в прессе вышло уже 387 материалов по профилактике употребления наркотиков».

Однако, продолжает Наталья Ерёмина, на сегодняшний день недостаточно используется такой популярный у молодёжи ресурс как социальные сети.

По итогам обсуждения Игорь Орлов поставил задачу продолжить работу по информационному сопровождению темы профилактики и преодоления наркозависимости.

Вместе с тем губернатор акцентировал внимание на необходимости создания открытой площадки во всех социальных сетях.

К этой работе готовы подключиться эксперты общественных организаций и представители молодёжного правительства, а также специалисты ряда региональных министерств – здравоохранения, образования, информации и связи.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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