ЖКХ: мониторинг запасов топлива на котельных в режиме онлайн

В Архангельской области запущена система мониторинга, которая позволяет отслеживать наличие и расход топлива на всех котельных региона в режиме реального времени.



Информационную систему по распоряжению губернатора области, оперативно внедрили инженеры подведомственного учреждения министерства связи и информационных технологий Поморья ГАУ АО «ИКТ».

ИС передана в опытную эксплуатацию министерству ТЭК и ЖКХ Поморья. Актуальные данные поступают ежедневно и позволяют вести непрерывный контроль по каждой котельной области. В Архангельской области их более шестисот.

Мониторинг ведётся во взаимодействии с муниципальными образованиями, теплоснабжающими организациями, которых в регионе более ста, и специалистами профильного министерства. Отслеживаются такие показатели, как наличие запасов топлива (каменный уголь, древесное и жидкое топливо), динамика его прихода и расхода по каждому виду и по каждой котельной.

– Сейчас ведётся работа над тем, чтобы руководители высокого уровня, например, губернатор, могли в режиме онлайн видеть происходящие процессы, и на основе этой информации принимать управленческие решения, – подчеркнул директор ГАУ АО «ИКТ АО» Михаил Жабицкий.



Министерство связи и информационных технологий Архангельской области