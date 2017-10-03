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Олимпийский интеллектуальный марафон стартовал в школах Поморья

3 октября 16:05

В Архангельской области начался первый этап Всероссийской олимпиады школьников. Это самые массовые интеллектуальные состязания, проводимые среди учеников общеобразовательных организаций страны. Открыла соревновательный марафон олимпиада по химии.

Всего в  программу школьного этапа входит более 20 дисциплин учебной программы. Свои знания и навыки демонстрируют ученики 5-11 классов, а представители 4-х классов соревнуются по предметам «русский язык» и «математика».

В первом этапе олимпиады может принять участие любой школьник, который решил проверить свои знания по той или иной дисциплине учебной программы. Первый тур завершится 25 октября олимпиадой по физической культуре. 

Его победителям предстоит побороться за звание лучших в рейтинге муниципального уровня. На этом этапе олимпиады участвуют ученики 7-11 классов. Ещё более требователен региональный финал – до этого тура Всероссийской олимпиады допускаются представители 9-11 классов.

 – За последние несколько лет число участников школьного этапа Всероссийской олимпиады в нашем регионе выросло на пять тысяч человек, практически достигнув отметки в 46 тысяч школьников, – рассказал исполняющий обязанности министра образования и науки Архангельской области Сергей Котлов. – В прошлом году порядка 30 человек смогли пройти отборочные туры и выйти в главный финал турнира. Девять старшеклассников стали победителями и призёрами решающего этапа олимпиады.

Помочь умникам и умницам из Архангельской области выглядеть более конкурентоспособными на российском уровне призвана интеллектуальная школа «Созвездие». Она была открыта в августе 2017 года. Лучшие старшеклассники школ и гимназий Поморья – участники различных предметных олимпиад – будут проходить подготовку, повышая уровень и качество своих знаний. 

Проект, у которого нет аналогов в нашем регионе, появился по поручению губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

Министерство образования и науки Архангельской области

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