На дорогах северных районов начали работу бесплатные понтонные переправы

На региональной автодороге Архангельск–Карпогоры в районе поселка Ясный заработала круглосуточная понтонная переправа через Пинегу.

Напомним, решением регионального правительства с нынешнего года переправа является бесплатной для пользователей, и финансируется из регионального дорожного фонда.

Подобный же наплавной мост, вместо пока что действующего здесь парома, уже в начале следующей недели может заработать на другой переправе – через Пинегу в районе Паленьги.

Как пояснил начальник отдела содержания дорог регионального агентства «Архангельскавтодор» Виктор Пономарёв, нынешний уровень воды позволяет начать работы по установке наплавного моста в Паленьге в ближайшие дни. В настоящий момент ведутся подготовительные работы по установке данного сооружения.

Нормализуется и ситуация с переправами и в Мезенском районе. Открыто движение по понтонному мосту через реку Кимжа.

Дорожники готовы уже в ближайшие выходные, если не внесёт свои коррективы погода, установить наплавной мост через реку Пёза (автодорога Архангельск–Белогорский–Пинега–Кимжа–Мезень).

Что касается переправы через реку Мезень, то здесь продолжает работать паром, который с прошлой недели ходит в своём привычном «коротком» створе. Ведётся подготовка к установке понтонного моста.

Министерство транспорта Архангельской области