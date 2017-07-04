Качество капремонта жилья в районах остаётся на контроле правительства области

В ходе рабочей поездки в Плесецкий район министр ТЭК и ЖКХ Андрей Поташев проинспектировал дома по улице Индустриальная в посёлке Оксовский, которые обновляются по программе капитального ремонта.
В доме № 12 завершён ремонт крыши, фасада, фундамента, печей, выгребных ям и системы электроснабжения.
В здании на улице Индустриальная, № 20 отремонтированы фасад, фундамент, печи, выгребные ямы и система электроснабжения. Сейчас на объектах ведутся внутренние отделочные работы.
В ходе проверки министром были высказаны замечания по организации работ, в том числе дано поручение в течении 48 часов решить вопрос по вывозу строительного мусора, оставшегося после зимнего этапа работ.
Фонду капитального ремонта поручено обеспечить контроль за сроками и качеством работ в еженедельном режиме.
На сегодняшний день строительный мусор подрядчиком вывезен.