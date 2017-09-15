На Маргаритинской ярмарке обсудят стратегию развития регионального агропрома

Министерство экономического развития Архангельской области совместно с региональным министерством агропромышленного комплекса и торговли готовят круглый стол, посвящённый решению проблем сельхозпроизводителей региона и выработке эффективных механизмов поддержки данной отрасли.

Одной из ключевых тем станут перспективы создания малых перерабатывающих производств. Как отмечают организаторы, поддержка местных производителей и локализация производств пищевой продукции – одна из стратегических задач регионального правительства. Решение этих вопросов гарантирует улучшение социально-экономического положения сельских территорий, позволит обеспечить жителей глубинки работой, а регион – высококачественными и экологически чистыми продуктами.

— Сегодня необходимо детально проработать стратегию развития пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Причем данный план будет эффективным лишь когда каждое включённое в него решение будет выверенным и со стороны власти, и со стороны бизнеса, – заявил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. – Именно поэтому мы проводим данное мероприятие в рамках деловой программы Маргаритинской ярмарки, традиционно являющейся центром притяжения представителей агропромышленного комплекса.

Отметим, что необходимость организации совместной работы в этом направлении отмечают и региональные сельхозпроизводители.

— Безусловно целесообразно прорабатывать данный вопрос. Ведь есть люди, которые хотят работать. Главное – выстроить взаимодействие, создать условия, – уверен управляющий фермерским хозяйством Александр Коржавин. – Если сейчас не поддержать малое хозяйство, в ближайшем будущем оно просто будет потеряно, пласт малых фермеров уничтожен.

Как отметила министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, обеспеченность региона собственными продуктами питания, за исключением молочной продукции, хлеба, колбасной и ликероводочных продукции находится на низком уровне. Большинство организаций пищевой и перерабатывающей промышленности Архангельской области имеют высокую степень зависимости от внешних поставок. Конкурентоспособность местного производства достигается за счёт качества выпускаемой продукции и её ассортимента.

Приоритетные направления развития в сфере производства пищевых продуктов определены инвестиционной стратегией Архангельской области на период до 2025 года, а именно:

увеличение объемов переработки сельскохозяйственной продукции за счёт роста объемов собственной сырьевой базы (молоко, мясо птицы, свинина);



увеличение (оптимизация) ассортимента выпускаемой продукции;



увеличение производства напитков, в том числе подакцизных товаров;



активизация (увеличение объемов) рыбопереработки.



Участие в круглом столе примут региональные специалисты, предприниматели, представители ведущих кредитных и лизинговых компаний, делегаты от предприятий, специализирующихся на выпуске отечественного оборудования для малых перерабатывающих производств.



— Программа мероприятия составлена таким образом, чтобы региональные предприниматели смогли обсудить с экспертами не только оправданность и эффективность создания мини-производств в сельских районах и моногородах Архангельской области, но и получить исчерпывающую информацию обо всех доступных мерах поддержки, – отметил Семён Вуйменков.

Суровые климатические условия, дорогостоящая энергия и непростая логистика вносят определенные трудности в развитие регионального агропромышленного комплекса.



Преодолеть данные препятствия позволит кооперация предпринимателей, формирование логистических цепочек и централизованных рынков сбыта для производителей различных видов продукции. Реализовать эти задачи позволит создание оптово-распределительных центров.

Отметим, что необходимость данной работы уже признана, более того, именно перспективы формирования и развития региональной производственно-логистической инфраструктуры будут обсуждаться с ведущими федеральными экспертами в рамках панельной дискуссии при губернаторе Архангельской области.

Напомним, в своем Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин подчеркнул важность создания стимулов для ввода в оборот простаивающих сельхозземель, внедрения передовых агротехнологий. При этом он отметил, что в развитии сельского хозяйства многое зависит от регионов, и именно субъектам необходимо дать больше самостоятельности в определении приоритетов использования федеральных субсидий на поддержку АПК.

Министерство экономического развития Архангельской области