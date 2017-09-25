Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Игорь Орлов:
«Достойное развитие кадетского корпуса – в числе приоритетов власти»

25 сентября 16:30 Образование Архангельск

На личном приёме губернатора Архангельской области Игоря Орлова к главе региона от лица родителей воспитанников Архангельского морского кадетского корпуса обратилась Татьяна Буракова.

Она попросила поддержки в решении вопроса обеспечения кадетов новой мебелью:

«Мы очень любим наш кадетский корпус. Помимо общеобразовательной программы, дети занимаются музыкой, танцами, спортом, изучают основы этикета. Но мебель – кровати и тумбочки, которыми пользуются воспитанники, – порядком изношены. А это вопрос не только удобства, но и безопасности детей».

Игорь Орлов поручил исполняющему обязанности министра образования и науки Архангельской области Юрию Гнедышеву совместно с директором кадетского корпуса Олегом Полухиным проработать предложения по решению этого вопроса, рассмотреть возможности привлечения местных производителей мебели.

— Архангельский морской кадетский корпус является для региона сверхважным учебным учреждением, его интересы и потребности удовлетворяются в приоритетном порядке. И эту работу мы будем продолжать. Задача областной власти – обеспечить достойное существование и развитие корпуса, – подчеркнул губернатор.

Отметим, что на грядущей сентябрьской сессии Архангельского областного Собрания депутатов планируется рассмотреть вопрос об увеличении финансирования деятельности этого учреждения в целом.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Губернатор

25 сентября

Игорь Орлов: «Дос­той­ное раз­ви­тие кадетс­ко­го кор­пуса – в числе прио­ри­те­тов власти»

25 сентября

Игорь Орлов: «Мар­гари­тин­ская ярмарка дол­жна обрести новое здание»

22 сентября

В поис­ках нес­тан­дар­тных решений

22 сентября

Есть урожай!

22 сентября

Китай заин­тере­со­ван в сот­рудни­чес­тве с Поморьем в сфере мор­ских перевозок

22 сентября

Игорь Орлов пред­ло­жил органи­зовать тор­го­вое предс­та­витель­ство Арме­нии в Архан­гель­ске

22 сентября

Архан­гель­ская область пер­вой из регио­нов Рос­сии под­пи­шет сог­лаше­ние с Сербией

22 сентября

От про­из­водства до фоль­клора: иност­ра­нные жур­на­лис­ты зна­ком­ят­ся с жиз­нью Поморья

20 сентября

Поморье дол­жно стать цен­тром пере­раб­от­ки рыбы: и север­ной, и даль­нев­ос­точ­ной

20 сентября

«Зем­ля мас­тер­ов»: в Архан­гель­ске обсужда­ют воп­росы раз­ви­тия народ­ных промыслов

19 сентября

«Газ­пром» наме­рен построить в Архан­гель­ской области шко­лу, дет­ский сад и больницу

19 сентября

Игорь Орлов: «Пору­че­ния Пре­зи­ден­та нап­равле­ны на раз­ви­тие транс­пор­та в Поморье»

18 сентября

12 новых газоп­рово­дов про­ек­тиру­ет «Газ­пром» в Архан­гель­ской области

17 сентября

Игорь Орлов поздра­вил работ­ни­ков лес­ной отрасли

15 сентября

Игорь Орлов заявил о необ­ходи­мос­ти под­дер­жки рыбо­ло­вецких кол­хо­зов и аквакуль­туры

15 сентября

В феде­раль­ной повестке

15 сентября

Арка­дий Двор­ко­вич узнал об уни­каль­ной про­дук­ции из бело­мор­ских водо­рос­лей

14 сентября

Поставка рыбы по Сев­морпу­ти в цен­траль­ную Рос­сию через Архан­гельск – реаль­ный проект

14 сентября

Регио­наль­ный центр поис­ко­вой рабо­ты будет открыт в сто­лице Поморья

Похожие новости

25 сентября Губернатор

Игорь Орлов: «Дос­той­ное раз­ви­тие кадетс­ко­го кор­пуса – в числе прио­ри­те­тов власти»

22 сентября Губернатор

Есть урожай!

22 сентября Губернатор

Китай заин­тере­со­ван в сот­рудни­чес­тве с Поморьем в сфере мор­ских перевозок

11 сентября Культура

Реконст­рук­ция теат­ра кукол завер­шится в 2018 году

1 сентября Образование

Здра­вст­вуй, школа!

31 августа Губернатор

Цент­ра­ли­за­ция бух­галт­ер­ско­го учёта сэко­но­мит бюд­жету Архан­гель­ска до 160 мил­ли­онов рублей

9 августа Губернатор

Игорь Орлов оце­нил воз­мож­нос­ти сов­рем­ен­ного ста­ди­она в Архан­гель­ске

8 августа Губернатор

Новое лесо­пиль­ное про­из­водство

8 августа Губернатор

Про­ек­тная неде­ля PRINCE2 в Пра­витель­стве Архан­гель­ской области

8 августа Губернатор

Игорь Орлов поздра­вил моло­дых спа­са­те­лей Поморья с нача­лом про­фес­си­ональ­ной службы

29 июля Губернатор

Соло­вец­кие юнги – осо­бый народ

29 июля Культура

В Архан­гель­ске откры­лся VI фес­тиваль духо­вых оркест­ров «Дирек­ци­он-Норд»

28 июля Губернатор

Архан­гельск встре­тил покори­те­лей Арктики

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия