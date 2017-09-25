На личном приёме губернатора Архангельской области Игоря Орлова к главе региона от лица родителей воспитанников Архангельского морского кадетского корпуса обратилась Татьяна Буракова.

Она попросила поддержки в решении вопроса обеспечения кадетов новой мебелью:

«Мы очень любим наш кадетский корпус. Помимо общеобразовательной программы, дети занимаются музыкой, танцами, спортом, изучают основы этикета. Но мебель – кровати и тумбочки, которыми пользуются воспитанники, – порядком изношены. А это вопрос не только удобства, но и безопасности детей».

Игорь Орлов поручил исполняющему обязанности министра образования и науки Архангельской области Юрию Гнедышеву совместно с директором кадетского корпуса Олегом Полухиным проработать предложения по решению этого вопроса, рассмотреть возможности привлечения местных производителей мебели.

— Архангельский морской кадетский корпус является для региона сверхважным учебным учреждением, его интересы и потребности удовлетворяются в приоритетном порядке. И эту работу мы будем продолжать. Задача областной власти – обеспечить достойное существование и развитие корпуса, – подчеркнул губернатор.

Отметим, что на грядущей сентябрьской сессии Архангельского областного Собрания депутатов планируется рассмотреть вопрос об увеличении финансирования деятельности этого учреждения в целом.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области