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Жители Емецка присоединились к проекту «Дом со звездой»

10 июля 9:30 Общество
Знак доблести и отваги установили на фасаде дома Петра Алексеевича Прокопьева
Знак доблести и отваги установили на фасаде дома Петра Алексеевича Прокопьева

Красные звездочки «зажглись» на домах ветеранов в День села.

В Архангельской области продолжается реализация проекта «Дом со звездой». 8 июля участие в нём приняли жители Емецка в Холмогорском районе. Село в этот день отметило свой 880-летий день рождения.

Прошёл всю Украину

Знак доблести и отваги установили на фасаде дома Петра Алексеевича Прокопьева. Он воевал на Первом Украинском фронте. На войну попал сразу Пётр Алексеевич Прокопьевпосле учебки. Служил в маршевой роте.

— Во время Курской битвы наша часть сначала стояла в резерве, но потом пошли в наступление. Прошли всю Украину. Остановились на западе – в гнезде бандеровцев. Там ранили нашего командира. Нас отправили на «прочёску». В тех местах было много схронов, потому что бандеровцы воюют только ночью. После Украинского фронта попал в Польшу, где в бою был тяжело ранен, – вспоминает фронтовик.

Победу Пётр Прокопьев встретил в госпитале. После выписки прослужил еще пять лет. Потом вернулся в Емецк, трудился монтёром в речном пароходстве. Сейчас фронтовик принимает активное участие в жизни села, участвует в различных мероприятиях, встречается со школьниками.

Чтить память о героях

Звезда героя «зажглась» и на доме участника Великой Отечественной войны Александра Осиповича Резвого.

Медаль деда «За отвагу» и знамя Победы бережно хранит внучка фронтовика Светлана Батеева. Она работает в местной детской библиотеке. Новую звезду Медаль деда «За отвагу» и знамя Победы бережно хранит внучка фронтовика Светлана Батееваустановили на доме, в котором жил ветеран. Александр Осипович прошёл всю войну, но старался о ней не вспоминать и не говорить.

— Как-то они шли с отрядом по пшеничному полю, а он шёл последним. Увидел в поле немца. Напал на него, схватил, побил и притащил в штаб, – рассказывает внучка фронтовика. – В годы войны дед служил артиллеристом. В одном бою был тяжело ранен, получил три осколочных ранения в голову. Два из них удалось достать, а один так и остался в голове. С ним он прожил всю жизнь.

После лечения Александра Резвого комиссовали. Он вернулся в Емецк, где женился, вырастил пятерых детей.

— На многих домах в нашем селе есть красные звездочки, но многие из них требуют замены, – говорит Светлана Батеева. – В каждой семье война оставила свой след. Проект «Дом со звездой» – важное и нужное дело. Рассказывая о семейных реликвиях, показывая нашим детям звёзды на домах ветеранов, мы передаем подрастающему поколению память о людях, которые подарили нам мирное небо над головой.

Емецку – 880 лет!

Праздничные гуляния, посвященные Дню села, развернулись в парке возле сельского ДК.

С праздником земляков поздравила глава муниципального образования «Емецкое» Надежда Савина.

Она отметила, что за последние годы село заметно преобразилось. 147 семей Емецка получили новые благоустроенные квартиры. Кроме того, муниципалитет принимает активное участие в программе капитального ремонта многоквартирных домов, а с 10 июля начнутся работы по благоустройству местного парка. Также на территории активно развивается общественное самоуправление.

— Неравнодушные люди сегодня ремонтируют дороги, колодцы, строят детские площадки, развивают туризм и многое делают для родного села. Такая любовь к малой родине – патриотизм высшей степени, – отметила Надежда Савина.

Напомним, добрую традицию установки звёзд на дома ветеранов войны возродили в 2015 году в Пинежском районе участники поискового отряда «Факел».

Как рассказал руководитель регионального центра «Патриот» Евгений Корнюх, в ходе реализации проекта «Дом со звездой» уже отреставрированы и восстановлены 1 500 звезд на домах фронтовиков. Этот опыт поддержали и в других регионах России.

Стать участником проекта может любой желающий. Заявки принимаются в региональном центре патриотического воспитания.

ГАУ Архангельской области «Патриот»

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