Большой этнографический диктант предложат написать северянам

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» пройдёт в Архангельской области, как и во всех субъектах РФ, накануне Дня народного единства, 3 ноября.

Стать участником этого просветительского проекта может любой желающий независимо от уровня образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Условий всего два – возраст старше 15 лет и владение русским языком.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов на федеральную и региональную тематику. Максимальный результат – 100 баллов. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения и привлечёт внимание общества к этнографии как к науке, которая играет значимую роль в гармонизации межэтнических отношений.

В Поморье региональными площадками проведения акции станут:



Архангельская областная научная библиотека имени Н.А. Добролюбова (г. Архангельск);

Средняя общеобразовательная школа №29 (г. Северодвинск);

Средняя общеобразовательная школа №3 (г. Новодвинск);

Средняя общеобразовательная школа №7 (г. Коряжма).

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, будет организовано онлайн-тестирование на портале Большого этнографического диктанта. На этом же сайте можно узнать все детали проведения акции.

Официальная группа проекта в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/miretno.

Министерство образования и науки Архангельской области