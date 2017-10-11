Экономика региона: прогноз позитивный

На заседании регионального правительства одобрен прогноз социально-экономического развития Архангельской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Прогноз – это ключевой документ, который является фундаментом для определения задач развития региона и формирования бюджета области.

— Сейчас идёт напряженная работа по формированию бюджета, базовым документом для которого является прогноз социально-экономического развития области. Правительство активно взаимодействует с депутатским корпусом и экспертами, – отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, открывая заседание правительства. – Позитивная динамика в развитии экономики, обусловленная в том числе ее диверсификацией, позволяет при формировании бюджета следующего года обеспечить исполнение всех необходимых социальных обязательств и реализацию областной инвестпрограммы.

Как отметил в своем докладе министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков, при разработке прогноза социально-экономического развития области использовались сценарные условия функционирования экономики России, прогнозы исполнительных органов власти Архангельской области и крупнейших предприятий, ведущих свою деятельность на территории области, а также блок ретроспективной информации.

В целом, прогнозируется рост объема валового регионального продукта – к 2020 году этот показатель достигнет отметки 604 миллиарда рублей.

— Мы оцениваем ситуации как достаточно позитивную, – подчеркнул Семён Вуйменков. – Экономика Архангельской области стабильна и показывает устойчивый рост. В этом году наша экономики выросла на 4,6 процента, на 2018 год мы прогнозируем рост на два процента. Такая устойчивость экономики обусловлена, в том числе, рыночной сбалансированностью её основных секторов – машиностроительного, лесопромышленного и добывающего комплекса.

Кроме того, стабильность развития основана и на серьёзных инвестициях. Напомним, что по итогам 2016 года объём инвестиций в основной капитал в экономику области составил 90 миллиардов рублей, почти на 40 процентов превысив уровень 2015 года. Этот тренд будет продолжен и в 2018 году.

Так, в сфере добычи полезных ископаемых крупные инвестиции планируются при освоении Павловского свинцово-цинкового месторождения на Новой Земле. В лесопромышленном комплексе будет продолжаться модернизация целого ряда предприятий по производству пиловочного сырья и топливных гранул. Модернизация ждёт основные фонды и в целлюлозно-бумажной промышленности.

В целом, прогнозы позволяют ожидать формирования позитивной налоговой базы по целому ряду источников доходной части бюджета.

Подводя итоги обсуждения документа, глава Поморья Игорь Орлов предложил разработать отдельную программу развития трудовых ресурсов региона.

— Инвестиции идут следом за трудовыми ресурсами, туда, где есть опытные и грамотные профессионалы, – подчеркнул губернатор. – Необходимо продолжить работу по созданию условий для сохранения и развития кадрового потенциала региона.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области