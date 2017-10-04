Объявлена аккредитация на очередной хоккейный сезон

Региональный центр развития спорта «Водник» совместно с Федерацией хоккея с мячом России начинают аккредитацию журналистов на предстоящий хоккейный сезон.

Просьба представителей СМИ отправить на электронный адрес press@vodnik29.ru заявку, оформленную на фирменном бланке организации. В ней необходимо составить список журналистов, фотографов, операторов, указать их должность и контактный номер телефона, а также прикрепить к заявке фотографию сотрудника в электронном виде.

Кроме этого, по новым правилам Федерации хоккея с мячом России за сутки до начала домашних матчей «Водника» аккредитованные средства массовой информации обязаны предоставить список своих сотрудников, которые будут работать на игре.

Аккредитация будет предоставлять право посещать представителю СМИ все соревнования, которые будут проходить под эгидой Федерации хоккея с мячом России в течение сезона 2017-2018 гг.



Просьба заявки на аккредитацию средств массовой информации присылать до 23 октября 2017 года.

Агентство по спорту Архангельской области