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ФКП Росреестра: взаимодействие с гражданами – приоритетное направление работы

19 июня 10:00 Госуслуги

Почти в полтора раза увеличилось количество обращений граждан в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Так, в 2016 году в филиал поступило 573 письменных обращения граждан, а за 2015 год было  зафиксировано 382 обращения.

Взаимодействие с гражданами – это одно из приоритетных направлений работы филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Наибольшее количество обращений – 47 %, занимают вопросы государственного кадастрового учета либо государственной регистрации прав, предоставления сведений из государственного кадастра недвижимости (ГКН) и единого государственного реестра прав (ЕГРП), исправления технических и кадастровых ошибок в записях ГКН и ЕГРП.

Значительную часть письменных обращений (почти треть) составляют вопросы, связанные с разъяснением критериев определения и возможности оспаривания результатов государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства, а также переоценки земель населенных пунктов. Авторы писем – это граждане, получившие уведомления налоговых служб об уплате налогов на имеющееся имущество, и не согласные с произведенными расчетами.

Незначительное количество обращений (9%) поступило в филиал по вопросам землеустройства, установления границ и раздела земельных участков.

Не являются многочисленными и обращения граждан по вопросам организации работы при предоставлении государственных услуг. Этим интересовались 2% респондентов.

За прошедший год в филиал поступила одна жалоба, поданная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации».

Вопрос заключался в отказе исправления предполагаемых опечаток и ошибок в выданных документах. Но по результатам её рассмотрения было вынесено решение об отказе в удовлетворении. Претензии признаны необоснованными.

Поступающие в филиал обращения граждан систематически анализируются и обобщаются, а содержащиеся в них критические замечания учитываются с целью своевременного выявления и устранения причин нарушения прав и охраняемых законом интересов граждан. По каждому вопросу или поднятой проблеме направляются мотивированные ответы в установленный законом срок.

В филиале организована работа по разъяснению действующего законодательства  в сфере регулирования земельных и имущественных отношений. Используются различные формы взаимодействия с общественностью и средствами массовой информации.

Руководство регулярно принимает участие в консультациях, «горячих линиях», используются возможности сети Интернет. Предметом обсуждения на оперативных совещаниях руководства является состояние работы с письмами граждан, на которых директор филиала требует от коллег ценностных ориентиров в работе, таких как, уважение, достоверность,  законность и отзывчивость.

Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

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