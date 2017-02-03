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Торговые надбавки на детское питание отменены

3 февраля 16:15 Торговля

Правительство Российской Федерации приняло постановление, в котором продукты детского питания исключены из перечня товаров, в отношении которых устанавливаются торговые надбавки. В Архангельской области наценка была ограничена 10 процентами. 

Отмена торговых надбавок сделает детское питание более доступным на отдалённых территориях, считают в министерстве агропромышленного комплекса и торговли Поморья.

Дело в том, что установленное ограничение делало невыгодным завоз детского питания и детских пищевых концентратов в глубинку. Именно поэтому зачастую на полках сельских магазинов этих товаров просто не было.

В городских условиях, когда множество магазинов конкурируют друг с другом, увеличение стоимости детского питания сверх отменённых надбавок будет ограничено рыночными условиями, подчеркивают специалисты регионального ведомства. 

При реализации продукции детского питания предприятия торговли будут самостоятельно принимать решение об уровне торговой надбавки с 4 февраля 2017 года.

Отметим, что торговые надбавки не были связаны с обеспечением полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до трёх лет по медицинским показаниям, предусмотренным федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан».

Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области

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