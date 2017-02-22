Обращаем внимание журналистов: аккредитация представителей СМИ на IV международный форум «Арктика – территория диалога» заканчивается 1 марта 2017 года.

Аккредитация осуществляется только на официальном сайте форума «Арктика – территория диалога» в разделе «СМИ». Там же можно найти аккредитационную форму и разъяснения о процессе регистрации, узнать последние новости и получить информацию о мероприятиях деловой программы и приглашённых спикерах.

Перед заполнением регистрационной заявки внимательно ознакомьтесь с правилами аккредитации. Напомним, для максимально комфортной работы и обеспечения быстрого доступа ко всем необходимым ресурсам число представителей СМИ, которые могут принять участие в форуме, ограничено.

За дополнительной информацией, а также по вопросам организации интервью и комментариев с представителями IV международного форума «Арктика – территория диалога» необходимо обращаться к представителям пресс-службы:

Виктория Куприянова: victoria.kupriyanova@roscongress.org, + 7 915 112-21-29;

Юлия Шиянова: yulia.shiyanova@roscongress.org, + 7 916 469-37-24;

Мария Николаева: maria.nikolaeva@roscongress.org, + 7 985 159-20-61.

Напомним, IV международный форум «Арктика – территория диалога» пройдёт в Архангельске с 29 по 30 марта 2017 года. В мероприятиях примет участие Президент Российской Федерации Владимир Путин. Форум является одной из ключевых площадок по обсуждению проблем и перспектив арктического региона на мировом уровне.

Впервые форум «Арктика – территория диалога» состоялся в 2010 году и был посвящён современным проблемам арктического региона. В 2011 году на форуме обсуждали вопросы формирования транспортной системы Заполярья. В 2013 году основной темой стала экологическая безопасность.

Ключевой темой IV международного арктического форума станет «Человек в Арктике». Планируется, что мероприятие соберёт более тысячи представителей власти, науки и бизнеса из России и зарубежных стран.

Пресс-служба IV международного форума «Арктика – территория диалога»