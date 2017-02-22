Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

1 марта заканчивается аккредитация СМИ на форум «Арктика – территория диалога»

22 февраля 13:30 Арктика – территория диалога Арктика События

Обращаем внимание журналистов: аккредитация представителей СМИ на IV международный форум «Арктика – территория диалога» заканчивается 1 марта 2017 года.

Аккредитация осуществляется только на официальном сайте форума «Арктика – территория диалога» в разделе «СМИ». Там же можно найти аккредитационную форму и разъяснения о процессе регистрации, узнать последние новости и получить информацию о мероприятиях деловой программы и приглашённых спикерах.

Перед заполнением регистрационной заявки внимательно ознакомьтесь с правилами аккредитации. Напомним, для максимально комфортной работы и обеспечения быстрого доступа ко всем необходимым ресурсам число представителей СМИ, которые могут принять участие в форуме, ограничено.

За дополнительной информацией, а также по вопросам организации интервью и комментариев с представителями IV международного форума «Арктика – территория диалога» необходимо обращаться к представителям пресс-службы:

Виктория Куприянова: victoria.kupriyanova@roscongress.org, + 7 915 112-21-29;

Юлия Шиянова: yulia.shiyanova@roscongress.org, + 7 916 469-37-24;

Мария Николаева: maria.nikolaeva@roscongress.org, + 7 985 159-20-61.

Напомним, IV международный форум «Арктика – территория диалога» пройдёт в Архангельске с 29 по 30 марта 2017 года. В мероприятиях примет участие Президент Российской Федерации Владимир Путин. Форум является одной из ключевых площадок по обсуждению проблем и перспектив арктического региона на мировом уровне.

Впервые форум «Арктика – территория диалога» состоялся в 2010 году и был посвящён современным проблемам арктического региона. В 2011 году на форуме обсуждали вопросы формирования транспортной системы Заполярья. В 2013 году основной темой стала экологическая безопасность.

Ключевой темой IV международного арктического форума станет «Человек в Арктике». Планируется, что мероприятие соберёт более тысячи представителей власти, науки и бизнеса из России и зарубежных стран.

Пресс-служба IV международного форума «Арктика – территория диалога»

Общество

22 февраля

Власть Поморья про­дол­жа­ет откры­тый диа­лог с биз­не­сом региона

22 февраля

1 марта закан­чива­ет­ся аккре­ди­та­ция СМИ на форум «Аркти­ка – тер­рито­рия диалога»

22 февраля

Бла­гот­вори­тель­ный тур­нир по игре в нарды помог конк­ре­тному ребёнку

22 февраля

Поис­ко­вое дви­же­ние рас­ширя­ет­ся: новый отряд появил­ся в При­мор­ском районе

21 февраля

Архан­гело­гор­од­цев ждут «Финан­совые бит­вы» на набе­реж­ной

21 февраля

Жен­щины Поморья обсуди­ли, как сох­ранить север­ную моло­дёжь на род­ной земле

21 февраля

23 фев­раля в цен­тре «Пат­ри­от» будет дан старт област­ной акции «Вах­та памяти»

21 февраля

Подать заяв­ле­ние на регист­ра­цию брака онлайн можно за полгода до свадьбы

21 февраля

Заяв­ку на суб­си­дию для стро­итель­ства спор­тпло­щад­ки нужно подать до 28 февраля

21 февраля

В кон­курсе ко Дню дико­го север­ного оленя при­няли учас­тие 1 300 юных северян

21 февраля

Регио­наль­ное отделе­ние РВИО вошло в десят­ку луч­ших в стране

21 февраля

В Севе­род­винске 23 фев­раля прой­дёт хок­кейный праз­дник «Сту­дёный лёд»

21 февраля

Игорь Орлов: «От­кла­дывать реше­ние воп­роса по под­веде­нию ком­муни­ка­ций к домам мно­год­ет­ных семей недо­пус­тимо»

20 февраля

Ан­тон Лоба­нов: «Любые кор­рупци­он­ные про­яв­ле­ния дол­жны быть невы­год­ны»

20 февраля

Архан­гель­ская область – тер­рито­рия спорта

20 февраля

Туризм аркти­чес­кий – век­тор истори­чес­кий

20 февраля

Игорь Орлов: «Внед­ре­ние целе­вых моде­лей необ­ходи­мо для эко­но­ми­чес­кого раз­ви­тия области»

20 февраля

В Архан­гель­ске сос­то­ит­ся пуб­лич­ная защита моло­дёж­ных проектов

20 февраля

Отменять район­ные коэф­фици­ен­ты и над­бав­ки работ­ни­кам куль­туры не будут

Похожие новости

22 февраля Губернатор

Власть Поморья про­дол­жа­ет откры­тый диа­лог с биз­не­сом региона

22 февраля Общество

1 марта закан­чива­ет­ся аккре­ди­та­ция СМИ на форум «Аркти­ка – тер­рито­рия диалога»

20 февраля Общество

Туризм аркти­чес­кий – век­тор истори­чес­кий

20 февраля

Про­дол­жа­ет­ся отбор участ­ни­ков на моло­дёж­ный аркти­чес­кий форум

17 февраля Общество

Волон­тёры фору­ма «Аркти­ка – тер­рито­рия диа­лога» про­хо­дят обучение

17 февраля Экономика

Экспе­рты: Аркти­ка – тер­рито­рия биз­нес-раз­ви­тия

17 февраля Образование

Опреде­лены пер­вые участ­ни­ки моло­дёж­ного фору­ма «Аркти­ка. Сде­лано в России»

16 февраля Губернатор

Игорь Орлов: «Мы дол­жны дос­тойно при­нять гос­тей аркти­чес­кого форума»

16 февраля Общество

В рам­ках меж­дуна­род­ного фору­ма в Архан­гель­ске прой­дут Аркти­чес­кие игры

14 февраля Губернатор

Тер­рито­рия нау­ки: выез­дное заседа­ние Гос­ком­ис­сии по Аркти­ке про­шло в Архан­гель­ске

14 февраля Губернатор

В Поморье прой­дёт меж­дуна­род­ный тур­нир «Бит­ва за Арктику»

14 февраля Экономика

На фору­ме «Аркти­ка – тер­рито­рия диа­лога» рас­смо­трят перс­пе­ктивы энер­го­снаб­же­ния Заполярья

13 февраля Образование

В САФУ обсу­дят под­гот­ов­ку к заседа­нию Гос­ком­ис­сии по воп­ро­сам раз­ви­тия Аркти­ки в рам­ках меж­дуна­род­ного форума

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия