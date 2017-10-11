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«Ваш контроль»: оцени качество предоставления услуг

11 октября 13:00 Госуслуги

Качество предоставления услуг Росреестра можно оценить на Интернет-сайте «Ваш контроль» https://vashkontrol.ru.

Граждане могут оценить качество оказанной филиалом услуги, написать свой отзыв о её получении, рассказать о трудностях, с которыми пришлось столкнуться, или же высказать слова благодарности или пожелания в адрес сотрудников филиала.

С помощью сайта «Ваш контроль» граждане могут поставить оценку и поделиться своими впечатлениями от посещения не только Кадастровой палаты, но и налоговой инспекции, ГИБДД, миграционной службы и других ведомств.

Чтобы оставить свой отзыв о работе филиала, нужно зарегистрироваться на сайте www.vashkontrol.ru, выбрать в списке организаций филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, и оценить по представленным критериям определенную услугу.

Кадастровой палатой по Архангельской области и НАО на сайте «Ваш контроль» получено уже более 15 тысяч оценок. Среднее значение оценок составляет 4,9 по пятибалльной шкале. Процент удовлетворенности качеством предоставления филиалом государственных услуг Росреестра услуг составляет 98,2 процента.

Оценки потребителей услуг Росреестра имеют важное значение для филиала – они позволяют увидеть свою работу глазами заявителей и усовершенствовать работу Кадастровой палаты в целом.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

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