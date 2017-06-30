В Поморье начинается внедрение электронных больничных

С 1 июля в Архангельской области начнут выдавать электронные больничные. Проект реализуется Фондом социального страхования совместно с министерством здравоохранения Архангельской области.

На первом этапе принято решение о внедрении оформления электронного больничного в следующих медицинских организациях:

ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая поликлиника № 1»;



ГБУЗ АО «Новодвинская центральная городская больница»;



ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница»;



ГАУЗ АО «Архангельская клиническая офтальмологическая больница»;



ФГБУЗ «Северный медицинский клинический центр имени Н.А. Семашко ФМБА России»;



ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 58 ФМБА России».



Пока получить электронный больничный смогут только медицинские работники тех учреждений, в которых реализуется программа.

Как пояснила заместитель министра здравоохранения Ольга Тюрикова, в схеме задействовано несколько субъектов: система здравоохранения, работодатель и фонд социального страхования:

«Мы планируем в ближайшее время отработать схему в пилотных учреждениях и только после этого реализовать проект на территории всей Архангельской области. Министерство здравоохранения готово к выдаче электронных больничных. Главное, чтобы работодатель был готов принимать их в системе электронного документооборота».

Введение электронных больничных позволит существенно сэкономить на бумажных бланках. Кроме того, специалисты подчеркивают, что электронные больничные, в отличие от бумажных, невозможно подделать. В числе плюсов – и снятие ответственности с работника за сохранность документа.

Всего на территории области право выписки листков нетрудоспособности имеют более 3,5 тысячи врачей.

Отметим, что человек сможет сам выбирать, какой бланк ему оформить в поликлинике: бумажный или электронный.

Министерство здравоохранения Архангельской области