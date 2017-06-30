В Поморье начинается внедрение электронных больничных

С 1 июля в Архангельской области начнут выдавать электронные больничные. Проект реализуется Фондом социального страхования совместно с министерством здравоохранения Архангельской области.
На первом этапе принято решение о внедрении оформления электронного больничного в следующих медицинских организациях:
Пока получить электронный больничный смогут только медицинские работники тех учреждений, в которых реализуется программа.
Как пояснила заместитель министра здравоохранения Ольга Тюрикова, в схеме задействовано несколько субъектов: система здравоохранения, работодатель и фонд социального страхования:
«Мы планируем в ближайшее время отработать схему в пилотных учреждениях и только после этого реализовать проект на территории всей Архангельской области. Министерство здравоохранения готово к выдаче электронных больничных. Главное, чтобы работодатель был готов принимать их в системе электронного документооборота».
Введение электронных больничных позволит существенно сэкономить на бумажных бланках. Кроме того, специалисты подчеркивают, что электронные больничные, в отличие от бумажных, невозможно подделать. В числе плюсов – и снятие ответственности с работника за сохранность документа.
Всего на территории области право выписки листков нетрудоспособности имеют более 3,5 тысячи врачей.
Отметим, что человек сможет сам выбирать, какой бланк ему оформить в поликлинике: бумажный или электронный.