Планы по благоустройству должны быть представлены в правительство области до 10 июня

В правительстве региона состоялось очередное заседание рабочей группы по реализации приоритетных проектов «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» и «Формирование комфортной городской среды».

Сейчас завершается корректировка муниципальных программ в рамках проекта по благоустройству городской среды. Все планы должны быть представлены в министерство ТЭК и ЖКХ до 10 июня. Больше всего замечаний высказано администрациям Мирного, Онежского и Мезенского районов.

— Особое внимание руководителей МО мы обратили на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учётом потребностей социальных категорий граждан. Это должны быть конкретные мероприятия, которые улучшат условия жизни инвалидов и других маломобильных групп населения, – отметила заместитель министра ТЭК и ЖКХ Тамара Лемешева.

Все муниципальные образования получили положительные заключения по проверке достоверности сметной стоимости.

На сегодняшний день в отношении парковых зон объявлены торги в восьми муниципальных образованиях из 12. Среди них Коряжма, Котлас, Мирный, Вельский, а также Каргопольский, Котласский, Няндомский и Шенкурский районы. В остальных четырёх МО (Новодвинск, Северодвинск, Мезенский и Онежский районы) сроки объявления торгов продлены до 25 июня.

Что касается дворовых и общественных территорий, уже объявлены торги в 12 муниципальных образованиях:

МО «Город Коряжма»;

МО «Котлас»;

МО «Мирный»;

МО «Северодвинск»;

МО «Вельский МР»

МО «Виноградовский МР»;

МО «Каргопольский МР»;

МО «Красноборский МР»;

МО «Лешуконский МР»;

МО «Няндомский МР»;

МО «Приморский МР»;

МО «Шенкурский МР».

В отношении остальных муниципалитетов сроки продлены до середины июня.

ГИС ЖКХ поможет систематизировать работу

С 1 июня для контроля за реализацией проекта «Формирование комфортной городской среды» введён в работу электронный модуль в системе ГИС ЖКХ. Информация на сайте размещается не только субъектами РФ, но и органами местного самоуправления.

Минстроем России поставлены промежуточные контрольные сроки по реализации проекта. Не позднее 5 августа 2017 года МО должны провести полную инвентаризацию дворов и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков. Также до этого срока должна быть дана оценка уровня благоустройства индивидуальных жилых домов.

В настоящее время министерством ТЭК и ЖКХ разрабатываются порядки проведения инвентаризации, которые будут приняты в ближайшее время.

— До 1 августа муниципальные образования должны подготовить и провести общественные обсуждения проектов правил благоустройства. Аналогичные обсуждения необходимо организовать и для проектов муниципальных программ на 2018–2022 годы. Их предписано провести до 15 августа этого года, – подчеркнула Тамара Лемешева.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области