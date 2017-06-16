Копии документов для кадастрового учета можно получить в электронном виде

Получить копии документов, представленных для осуществления кадастрового учета, можно на основании запроса о предоставлении сведений в виде копий документа.

Такой запрос подаётся в виде бумажного документа заявителем при личном обращении в МФЦ, либо направляется почтой. Форма запроса утверждена приказом Минэкономразвития России от 23.12.2015 № 968 «Об установлении порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и порядка уведомления заявителей о ходе оказания услуги по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости».

Напомним, что при ведении государственного реестра недвижимости в орган регистрации прав предоставляются различные документы: заявления о государственном кадастровом учете, межевые планы, технические планы, правоустанавливающие документы и так далее.

Но следует учитывать, что на основании одного запроса выдаётся один документ, в котором предоставляются сведения, содержащиеся в государственном реестре прав.

На основании запроса, представленного судами, правоохранительными органами или органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, могут быть выданы копии всех документов, помещённых в реестровые дела.

В зависимости от желания заявителя, указанного в запросе, выдача копий документов может осуществляться в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении в МФЦ и посредством почтового отправления, а также по адресу электронной почты в виде ссылки на электронный документ.

Копии документов выдаются в срок не более трёх рабочих дней со дня получения запроса органом регистрации прав. Эта услуга является платной.

Сведения предоставляются бесплатно правоохранительным органам, судам, судебным приставам-исполнителям, федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти, органам местного самоуправления, органам прокуратуры Российской Федерации, арбитражным управляющим и нотариусам.

Плата за выдачу копий документов в электронном виде значительно ниже, чем за выдачу копий на бумажном носителе.



Следует обратить внимание на то, что копии документов могут быть не предоставлены лицам, не имеющим права на доступ к сведениям, содержащим конфиденциальную информацию, в соответствии со ст. 19 федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу