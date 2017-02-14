Воспоминания Жана Соважа вернулись в Архангельск четыре века спустя

Бруно Виане: «Дружба между Россией и Францией начинается здесь, в Архангельске».

Столицу Поморья посетил французский писатель, автор книги «Всё о путешествии Жана Соважа в Московию в 1586 году» Бруно Виане. История и современные отношения двух стран стали темой встречи гостя с губернатором Игорем Орловым.

Эта история началась четыре века назад, когда мореплаватель Жан Соваж, вернувшийся из Архангельска, стал первым из французов, описавшим путешествие в Россию.

Приключениями Жана Соважа заинтересовался преподаватель Французского лицея имени Александра Дюма в Москве Бруно Виане. Первый раз его книга «Всё о путешествии Жана Соважа в Московию в 1586 году» была издана в России в 2012 году на французском языке. Спустя пять лет появилась её русскоязычная версия, причём дополненная новыми материалами.

Первый раз книга «Всё о путешествии Жана Соважа в Московию в 1586 году» была издана в России в 2012 году на французском языкеОдин из первых экземпляров нового издания Бруно Виане вручил Игорю Орлову.

Символ дружбы

— С губернатором Архангельской области я познакомился год назад в аэропорту и тогда подарил ему эту книгу на французском языке. Приехав в Архангельск с русскоязычным изданием, я очень хотел вновь увидеться с Игорем Орловым, – рассказал писатель.

Во время встречи с губернатором Бруно Виане заявил: «Эти воспоминания – символ дружбы между Россией и Францией, которая началась здесь, в Архангельске».

— С большим интересом отношусь к событиям нашей общей истории, глубокое изучение которых важно и для региона, и для развития взаимоотношений между нашими странами, – заметил в ходе беседы Игорь Орлов.

«Так что нечего похулить»

Отметим, в книге приводится весьма высокая оценка Жана Соважа мастерства архангельских зодчих XVI века.

Так, он писал, что город «представляет собой замок, сооруженный из заостренных и перекрещенных бревен; постройка его из бревен столь превосходна – нет ни гвоздей, ни крючьев, – что это прекрасное творение, так что нечего похулить; и для того чтобы сделать все это, использовался один только топор».

По словам известного краеведа, историка, профессора Института строительства и архитектуры САФУ Юрия Барашкова, в книге Бруно Виане отражены не только воспоминания Жана Соважа.

В неё включён ряд исторических документов, в том числе первый русско-французский словарь XVI века (на основе холмогорского говора), переписка русских царей с французскими королями, корреспонденция влиятельного дипломата Шарля де Данзея.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области